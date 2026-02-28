İran'a saldırılar başladı! Savaşın ilk gününde altın fiyatları...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 11:15:00
İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu, İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi. Savaşın ilk gününde altın fiyatları belli oldu. İşte 28 Şubat 2026 altın fiyatları...

Sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yayımladığı videoda İran’a yönelik “büyük çaplı askeri operasyon” başlatıldığını açıkladı. 

Gelişmeler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları merak edilmeye başlandı.

Piyasaların haftasonu nedeniyle kapalı olması ile büyük yükselişlerin görülmediği altında fiyatlar şöyle:

  • Gram altın: 7.435,91 TL
  • Altın ons: 5.278,510 
  • Çeyrek altın: 12.487 TL
  • Yarım altın: 24.960 TL
  • Cumhuriyet altını: 49.684 TL
