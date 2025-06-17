İran'da borsa çöktü: Piyasalarda panik büyüyor

İran’da Bank Sepah’a ait birçok şubenin kapalı olduğu bildirildi. İran basınına konuşan bazı vatandaşlar, banka şubelerine gittiklerinde kapalı olduklarını ve hesaplarına erişemediklerini ifade etti.

İsrail ile İran arasındaki gerilim beşinci gününe girerken, ülkede üç bankanın faaliyet göstermediği ve Tahran Borsası’ndaki işlemlerin geçici olarak askıya alındığı öğrenildi.

Bank Sepah dışında İran ordusuyla bağlantısı bilinen Ansar Bank ve Kosar Bank müşterileri de gün boyunca banka kartlarıyla işlem yapamadıklarını belirtti. Kartlı işlemlerde sabah saatlerinden itibaren kesintiler yaşandığı aktarıldı.

Üç bankanın da İran’ın askeri yapılarıyla ilişkili olduğu bilinirken, şu ana kadar bankalardan ya da yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Bank Sepah, İran’ın en köklü ve yaygın kamu bankalarından biri olarak biliniyor. Silahlı kuvvetlerle doğrudan ilişkisi bulunan banka, kamu maaş ödemeleri ve savunma sanayisine yönelik finansal işlemlerde kritik bir rol üstleniyor. Şubelerin kapalı olması ve hesaplara erişimin kısıtlanması, ülke genelinde daha büyük finansal sorunlara işaret edebilir.

TAHRAN BORSASI FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, ülkedeki belirsizlik nedeniyle Tahran Borsası’nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Mohajerani, “Finansal piyasalar, kamu sermayesini korumak adına, düzenleyici kurumlar durumun istikrar kazandığını teyit edene kadar kapalı kalacaktır” ifadelerini kullandı.