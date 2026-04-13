İran'dan Beyaz Saray’a benzin salvosu: 'Fiyatların tadını çıkarın, özleyeceksiniz'

ABD’nin İran limanlarını kapsayan deniz ablukası kararı, küresel piyasalarda gerilimi artırdı. İran yönetimi karara sert tepki gösterirken, gelişmeler enerji fiyatlarına da yansıdı. Dolar endeksi ve petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekti.

İRAN’DAN ABD’NİN ABLUKA KARARINA TEPKİ

ABD’nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka kararına İran cephesinden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin bu adımının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağını belirtti.

Galibaf paylaşımında, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Ayrıca Galibaf, uygulama üzerinden “Beyaz Saray’a yakın benzin istasyonu” araması yaparak elde ettiği ekran görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.

ABD ABLUKA KARARINI DUYURMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına yönelik deniz trafiğini kapsayan abluka uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17.00 itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denildi.

Abluka yürürlüğe girmeden önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edilirken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmaları tavsiye edildi.

PİYASALARDA GERİLİMİN ETKİSİ

Gelişmelerin ardından dolar endeksi yüzde 0,4 yükselirken, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda İran petrol sevkiyatını sınırlayabilecek bir abluka hazırlığında olduğuna yönelik haberler, fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması da bölgedeki gerilimi artırdı.

İRAN’DAN SERT UYARI

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’na yaklaşan askeri unsurların ateşkes ihlali olarak değerlendirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu tür ihlallere sert şekilde karşılık verileceği vurgulandı.