İran'dan Türkiye'ye gaz sevkıyatı durdu: Enerji koridorunda kriz!

İran ile Türkiye arasındaki enerji trafiğinde yeni bir kriz yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, İran’ın en büyük enerji üretim alanlarından biri olan Güney Pars sahasında meydana gelen saldırının ardından Türkiye’ye yönelik doğalgaz sevkıyatı durduruldu. Teknik ekiplerin sahadaki durumu değerlendirdiği belirtilirken, gaz akışının ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

SALDIRI SONRASI SEVKIYAT DURDURULDU

Bloomberg'in haberine göre İran, geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından Türkiye’ye gaz ihracatını kesti. Söz konusu gelişme, iki ülke arasındaki enerji ticaretinde geçici aksamalara yol açtı.

TÜRKİYE’NİN GAZ TEDARİKİNDE İRAN’IN PAYI

Türkiye doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) verilerine göre Türkiye, geçen yıl toplam doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı. Bu oran, İran’ı Türkiye’nin önemli tedarikçileri arasında konumlandırıyor.

ALTERNATİF TEDARİK VE STOK DURUMU

İran’dan gelen gaz akışındaki kesintinin ne kadar süreceği henüz netlik kazanmadı. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin başlıca tedarikçileri arasında yer alan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz alımının sürdüğünü ve mevcut stokların yeterli seviyede olduğunu ifade etti.