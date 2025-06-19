İran-İsrail çatışması gölgesinde Merkez Bankası kararı: Savaştaki ülkelerde faiz ne durumda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen toplantısı sonucunda politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5'te değişmeden korundu.

İran-İsrail çatışmasının 13 Haziran'da başlamasının ardından gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmişti. Ekonomi çevrelerince bu ay da yaşanan jeopolitik gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası'nın politika faizinin sabit bırakması bekleniyordu.

'JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR'

TCMB'nin yayımladığı "Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu"nda dikkat çeken açıklamalar yer aldı. Duyuruda "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SAVAŞTAKİ ÜLKELERİN FAİZ ORANLARINDA FARK

Yapılan açıklama sonrasında Ortadoğu'da ve dünyada artan gerilimin merkezinde bulunan ülkelerin uyguladığı faiz oranlarına ilgi arttı.

2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile başlayan ve 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı müdahaleyle günümüzde hâlâ süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın taraf ülkelerinden Rusya'da Ekim 2024'ten Mayıs 2025'e kadar yüzde 21 olarak uygulanan faiz oranı haziran 2025'ten itibaren yüzde 20'ye düşürüldü.

Savaşın diğer taraf ülkesi Ukrayna'da ise mart 2025'ten beri yüzde 15,5 faiz oranı uygulanıyor.

İRAN VE İSRAİL'DE FAİZ ORANLARI

13 Haziran 2025 Cuma gününün erken saatlerinde İsrail'in İran topraklarına saldırılar yapmasıyla başlayan ve tarafların birbirlerine yaptığı saldırılarla devam eden çatışmalarda taraf ülkelerden İran'da Ocak 2025'ten beri yüzde 23 faiz oranı uygulanıyor.

Diğer taraf olan İsrail'de ise Ocak 2024 tarihinden beri yüzde 4,5 faiz oranı uygulanıyor. Sıcak çatışma içinde bulunan bu ülkelerde faiz oranlarının Türkiye'nin uyguladığı faiz oranının oldukça altında olması dikkat çekti.