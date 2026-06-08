Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran ve İsrail birbirini vurdu: Petrol fiyatları uçuşa geçti

İran ve İsrail birbirini vurdu: Petrol fiyatları uçuşa geçti

8.06.2026 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
İran ve İsrail birbirini vurdu: Petrol fiyatları uçuşa geçti

Batı Asya'da nisan ayındaki ateşkesin ardından İsrail ve İran arasında ilk kez başlayan karşılıklı saldırılar, küresel petrol piyasalarında sert bir geri dönüşe yol açtı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Petrol fiyatları, Batı Asya’da yeniden şiddetlenen çatışmaların etkisiyle haftaya sert yükselişle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 5 artışla 98 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD ham petrolü de benzer yükselişle 95 dolar sınırına yaklaştı.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a saldırı düzenlemesi bölgedeki gerilimi artırdı.

Dün İran, daha önce açıkladığı şekilde Lübnan saldırılarına misilleme olarak İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in de İran’a karşı saldırılar düzenlediği bildirildi.

Söz konusu saldırılar, 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ardından gerçekleşen ilk karşılıklı operasyonlar oldu.

PETROL FİYATLARINDA YÖN YENİDEN YUKARI DÖNDÜ

İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler nedeniyle geçen hafta gerileyen petrol fiyatları, ABD destekli İsrail güçlerinin sürdürdüğü saldırıların ardından yeniden yükselişe geçti.

İlgili Konular: #petrol #dolar #israil #İran