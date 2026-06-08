İran ve İsrail birbirini vurdu: Petrol fiyatları uçuşa geçti

Petrol fiyatları, Batı Asya’da yeniden şiddetlenen çatışmaların etkisiyle haftaya sert yükselişle başladı.
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 5 artışla 98 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD ham petrolü de benzer yükselişle 95 dolar sınırına yaklaştı.
İSRAİL VE İRAN ARASINDA GERİLİM TIRMANDI
İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a saldırı düzenlemesi bölgedeki gerilimi artırdı.
Dün İran, daha önce açıkladığı şekilde Lübnan saldırılarına misilleme olarak İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in de İran’a karşı saldırılar düzenlediği bildirildi.
Söz konusu saldırılar, 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ardından gerçekleşen ilk karşılıklı operasyonlar oldu.
PETROL FİYATLARINDA YÖN YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler nedeniyle geçen hafta gerileyen petrol fiyatları, ABD destekli İsrail güçlerinin sürdürdüğü saldırıların ardından yeniden yükselişe geçti.