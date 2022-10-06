İran'dan Hazar Denizi atılımı: Ortak bir ekonomik bölge oluşturulsun

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Makber, Hazar Denizi'nde ortak bir ekonomik bölge oluşturmayı önerdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 14:47
İran'dan Hazar Denizi atılımı: Ortak bir ekonomik bölge oluşturulsun
Abone Ol google-news

İkinci Hazar Ekonomik Forumu 5-6 Ekim'de Moskova'da gerçekleşiyor.

Toplantıya Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yetkili ve firma temsilcileri katılıyor.

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Makber, toplantıda söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Makber, İran'ın, komşu ülkelerle, özellikle Hazar bölgesindeki devletlerle "kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesinden yana" olduğunu söyledi.

Makber, Hazar Denizi'nde "ortak bir ekonomik bölgenin" yanı sıra "yeşil bir gümrük koridoru" oluşturulmasını önerdi.

Makber ayrıca, "Hazar ülkelerinin ve devletlerin özel sektörlerinin en büyük potansiyelini kullanmak için Hazar bölgesinde ortak bir ekonomik bölge ve yeşil bir gümrük koridoru oluşturmayı öneriyoruz" dedi.


Hazar denizi İran

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler