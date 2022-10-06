İran'dan Hazar Denizi atılımı: Ortak bir ekonomik bölge oluşturulsun

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:47

İkinci Hazar Ekonomik Forumu 5-6 Ekim'de Moskova'da gerçekleşiyor.

Toplantıya Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yetkili ve firma temsilcileri katılıyor.

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Makber, toplantıda söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Makber, İran'ın, komşu ülkelerle, özellikle Hazar bölgesindeki devletlerle "kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesinden yana" olduğunu söyledi.

Makber, Hazar Denizi'nde "ortak bir ekonomik bölgenin" yanı sıra "yeşil bir gümrük koridoru" oluşturulmasını önerdi.

Makber ayrıca, "Hazar ülkelerinin ve devletlerin özel sektörlerinin en büyük potansiyelini kullanmak için Hazar bölgesinde ortak bir ekonomik bölge ve yeşil bir gümrük koridoru oluşturmayı öneriyoruz" dedi.