İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan ekonomi analizi: 'İlk defa sanayiciyi bu kadar bezgin görüyorum'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Malatya’da gerçekleştirilen lojman açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Aran, 2027 yılının ekonomide “pandemiden çıkış yılı” benzeri güçlü bir ivmeye sahne olabileceğini ifade etti. Aran’ın değerlendirmeleri; enflasyon, faiz, kur beklentileri ve yatırım iştahına ilişkin önemli mesajlar içerdi.

SANAYİCİDE YATIRIM İŞTAHI ZAYIF

Mevcut ekonomik koşullarda sanayicinin yatırım konusunda temkinli davrandığını belirten Aran, “Ayakta kalabileceklerini ve 2027’yi görebileceklerini ikna olurlarsa yatırımı düşünebilirler. Yatırım yapmayanlar o güçlü yılı kaçırabilir” dedi.

Sanayi kesiminde ciddi bir atıl kapasite bulunduğunu vurgulayan Aran, “Ama ellerinde zaten ciddi bir atıl kapasite var. Evet, ben ilk defa sanayiciyi bu kadar bezgin görüyorum. Bir an evvel tekrar istihdamı, ya­tırımı, ihracatı öncelikleyen kalkınmacı politikaya geçil­meli. 2027 yılında bu politika­ya geçileceğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası’nın enflasyon haricinde; rezerv­ler, cari açığın yönetilebilirli­ği, bütçe açığı konusunda belli bir disiplini artık sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre Merkez Bankası’nın enflasyon, rezervler, cari açık ve bütçe açığı tarafında belirli bir disiplin sağladığını dile getiren Aran, 2027’de yeniden istihdamı, yatırımı ve ihracatı önceleyen kalkınmacı politikalara geçileceğini öngördü. İmalat sanayine yönelik 100 milyar TL’lik finansman paketini “nokta atışı” destek olarak tanımlayan Aran, yatırım amaçlı kredilerin büyüme kısıtlarından muaf tutulma alanının genişletilebileceğini söyledi. “Yüzde 17 enflasyon, yüzde 19 politika faizi denge noktasıydı. O seviyelere dönüldüğünde sürdürülebilir bir denge sağlanır” dedi.

ENFLASYON, FAİZ VE KUR BEKLENTİSİ

Yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 25 seviyesinde koruduklarını aktaran Aran, enflasyonun yüzde 21-25 aralığında tamamlanabileceğini belirtti. Bu tabloya paralel olarak politika faizinin yüzde 28-30 bandında şekillenmesini, dolar kurunun ise 51-52 TL aralığında yıl sonunu görmesini beklediklerini kaydetti.

Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinde “pas geçme” olasılığının zayıfladığını ifade eden Aran, piyasada 50-100 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını söyledi. Makroihtiyati tedbirlerde gevşeme olmadıkça kredi faizlerindeki düşüşün politika faizine kıyasla daha sınırlı kalacağını vurgulayan Aran, yıl sonuna kadar belirgin bir gevşeme değil, “normalleşme” süreci öngördüğünü belirtti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENFLASYON VURGUSU

Bankacılık sektörünün son 10 yılda özkaynaklarını enflasyon karşısında erittiğini dile getiren Aran, enflasyondaki düşüş ve faiz indirim sürecinin sürmesi halinde yıl sonunda ilk kez özkaynak kârlılığının enflasyonun üzerine çıkabileceğini söyledi. Bu gelişmenin yabancı sermaye ilgisini artırabileceğini ifade etti.

“10 yıl sonra ilk kez bankalar enflasyonu yenebilir” değerlendirmesinde bulunan Aran, sektör açısından yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret etti.

KART LİMİTLERİ VE NAKİT MALİYETİ

Kredi kartı limitlerinin gelirle orantılı hale getirilmesine yönelik düzenlemelerde uygulama ile hedef arasında boşluk oluştuğunu belirten Aran, söz konusu düzenlemenin üç ay ertelendiğini hatırlattı. Kart limitlerinin sosyal hayat üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayarak düzenlemelerin dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

En büyük banknotun 200 TL olmasının operasyonel yük oluşturduğuna dikkat çeken Aran, ATM dolumları ve nakit sayım işlemlerinin bankalar için ciddi maliyet ve güvenlik riski yarattığını dile getirdi. Nakit kullanımını azaltma hedefi varsa kart tarafında daha esnek bir yaklaşımın değerlendirilebileceğini ifade etti.

TARIM VE TURİZMDE BÜYÜME STRATEJİSİ

İş Bankası’nın gelecek vizyonunda tarım ve turizmin iki temel alan olduğunu belirten Aran, tarım kredilerinde özel bankalar arasında yüzde 40 pazar payına ulaştıklarını ve Ziraat Bankası’ndan sonra ikinci sırada yer aldıklarını söyledi. Tarım kredilerinin büyüklüğünün 107 milyar TL, turizm kredilerinin ise yaklaşık 90 milyar TL seviyesinde olduğunu aktardı. Son iki yılda turizm sektörüne 2 milyar dolar kredi sağladıklarını kaydetti.

KONUT PİYASASINDA 2027 BEKLENTİSİ

Konut piyasasında 2025’te başlayan durgunluğun 2026’da da sürebileceğini ifade eden Aran, faiz oranlarının henüz istenen seviyeye inmediğini ve alıcı tarafın temkinli davrandığını söyledi. 2027’de faizlerin gerilemesiyle birlikte konut piyasasında hareketlenme ve kredilerin yeniden yapılandırılması sürecinin başlayabileceğini öngördü.

ŞİŞECAM SATIŞI VE REKABET SORUŞTURMASI

Şişecam’ın 171,5 milyon dolarlık arsa satışının finansal rasyonalite çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Aran, 25 yıldır atıl durumda bulunan bir varlığın 7 milyar TL nakit yaratmasının borçluluğun azaltılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Sürecin şeffaf yürütüldüğünü ve siyasi ya da teknik dışı bir unsur bulunmadığını vurguladı.

Rekabet Kurulu’nun bankalara yönelik soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aran ise pazar araştırması ile rekabeti bozucu eylem arasında net bir ayrım bulunduğunu söyledi. Kendi bakış açısına göre rekabet bozucu bir unsur görmediğini ancak sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNDE LOJMAN PROJESİ

Banka, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde çalışanlarına yönelik lojman yatırımlarını sürdürüyor. Malatya’da 80 konutluk lojmanın teslim edildiğini açıklayan Aran, Hatay ve Adıyaman’daki projelerle birlikte toplam yaklaşık 200 konutluk lojmanın çalışanlara kazandırılacağını bildirdi. Hatay’da deprem sonrası şube sayısının 5’ten 3’e düştüğünü, hizmetin birleşen şubeler üzerinden devam ettiğini sözlerine ekledi.