İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Makroihtiyati tedbirler bir an evvel kaldırılmalı'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı finans zirvesinde İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Bankaları hedef tahtası yapıp ‘Bak ben yüzde 9’a indirdim, kredi vermeyen onlar’ demek kolaycılık” ifadelerini kullandı.
AKP iktidarının uyguladığı ekonomi ve finans politikalarının Türkiye’yi içine sürüklediği krizin son dönemki önemli sonuçlarından biri olan kaynak sorunu dikkat çekici bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin “finansal kaynakların önünü açtık” açıklamalarına reel kesim “yüzde 36 faizle bile kredi bulamıyoruz” yanıtını verirken dün bankacılık sektöründen gelen yeni tepkiler tartışmayı farklı bir noktaya taşıdı.
‘MENKUL’ ELEŞTİRİSİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 2. Finansın Geleceği Zirvesi’nde çarpıcı uyarılarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sektör olarak tüm kredileri yeni ekonomi modelini destekleyecek alanlara yönlendirdiklerini, ancak yine de regülasyonlar nedeniyle modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldiklerini söyledi. Aran bu kapsamda geçici olduğu belirtilen makroihtiyati tedbirlerin Türkiye’nin yeni ekonomi modelini destekleyecek şekilde bir an evvel kaldırılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca zirvede Reuters’ın sorularını yanıtlayan Aran, bankaların modeli baltalayan aktörler gibi gösterilmesine isyan ettiğini belirterek, bu modelin hep beraber desteklenmesi için Merkez Bankası’nın da bankaları desteklemesi gerektiğini söyledi. Bankaların yeni ekonomik modele büyük katkı sağladıklarına atıf yapan Aran şöyle devam etti: “Şimdi ben bu hedefte giderken ve tüm gücümü bunu kredilendirmesini yapmak için kullanırken, müşterimin parasını dolarda ya da TL’de tutmasından dolayı niye benim paramı sen 50-60 milyarımı (TL) kredi yerine menkul kıymete alıyorsun?”
Aran’ın şu vurgusu da özellikle dikkat çekti: “Bankaları hedef tahtası yapıp ‘Bak ben yüzde 9’a indirdim, kredi vermeyen onlar’ demek kolaycılık.” Anımsanacağı gibi geçen hafta Nebati ve BDDK temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda bankalar, bilançolarında, regülasyonlarla tutulan tahvillerin uzun vadede sektörde yaratabileceği risklere ilişkin kaygılarını da dile getirmişlerdi.
‘MODELİMİZ GÜNDEM’
Zirvenin açılışını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, reel sektörü ‘kredi bulamıyoruz’ söylemlerine rağmen reel sektör ile finansal piyasalar arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu belirtti. Türkiye’nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladıklarını aktaran Nebati, yeni adımlar atacaklarını söyledi.
‘TÜZEL’E UZAKTAN MÜŞTERİ KOLAYLIĞI
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Tüzel kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin de önünü açmayı planlıyoruz” dedi. Öte yandan BDDK’nin TL ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Bankacılık kaynakları firmaların mevcut KKM hesaplarını yenileyeceğini belirtiyor.
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