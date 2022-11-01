Ekonomik krizin etkisi araştırma sonuçlarına yansıdı: Gelecek bir 'düş'

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 6 Mayıs -11 Haziran tarihlerinde KONDA Araştırma Ve Danışmanlık ile birlikte gerçekleştirdiği “Gençlerin İhtiyaçları Araştırması”sının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya 17-30 yaş aralığındaki 1542 kişi katıldı.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 59.3’ü öncelikli ihtiyaçlarının burs desteği olduğunu söyledi. Katılımcı her beş gençten birinin aylık hane gelirinin 500 TL’den az olması da dikkat çekti. Rapora göre gençlerin yüzde 26.1’i geri ödemesiz burs alırken yüzde 38’i ise burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi almıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37’si ailesinden herhangi bir harçlık almıyor, hem okuyup hem çalışan gençlerin yarısından fazlasının ise asgari ücretten düşük ücret alıyor.

KENDİ ODALARI BİLE YOK

Araştırmada gençlerin yaşam şartlarına dikkat çekildi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 54.2’si psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 37’si devlet yurdunda kalırken yüzde 34.2’si ise ailesinin yanında yaşıyor. Gençlerin yüzde 44.7’sinin de kendisine ait bir odası bulunmuyor.

Gençlerden sadece yüzde 64.5’nin bilgisayara sahip olduğunun belirtildiği rapora göre sosyalleşme çağında olan katılımcı gençlerin yüzde 42.5’i tiyatro sinema gibi aktivitelere para harcayamıyor.

YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORLAR

Araştırmaya gençlerin yaşadıkları ekonomik sorunlar da yansıdı. Rapora göre gençlerin yüzde 71.3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmiyor. Gençlerin yüzde 81,6’sı imkanı olsa yurt dışında yaşamak istediğini söylüyor.