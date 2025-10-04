İş Bankası Genel Müdürü konuştu: 'Bu konu bankalara bulaşmaz'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Can Holding ile İş Bankası arasındaki ilişki iddialarına yanıt verdi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yönetme' ve 'kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında şirketlerine kayyum atanan, bazı yöneticileri tutuklanan Can Holding'le ilişki iddialarına dair açıklamalarda bulunan Aran "Can Holding’e kredi veren tek banka biz değiliz, üç banka olarak vermiştik" dedi.

Aran buna bağlı banka hisselerindeki düşüşe yönelik Reuters'ın sorularına şu açıklamaları yaptı:

"Can Holding konusu ile İş Bankası'nın bağlantısının kurulabilmesi mümkün değil ama bu söylentiyi çıkardığınızda insanlar panik olduğunda birileri bu işten (borsada) para kazanıyor, küçük yatırımcı birşey olacak diye hisse satıyor.

İş Bankası'nın nakdi ve gayri nakdi kredi büyüklüğü 3 trilyon lira; hangi gruba bakarsanız kredi vermişizdir. Can Holding'e de medya varlıkları satın alımı sırasında kredi vermiştik.

"TEMİZ BİR PARADIR"

Can Holding’e kredi veren tek banka biz değiliz, üç banka olarak vermiştik. Ama ama bankalardan kredi alıp da ödeme yaptığında bu zaten temiz bir paradır.

Dolayısıyla kara parayla suçlanıyorsa buradaki konu bankadan aldığı kredi değildir, başka bir yerden getirdiği parayı konuşuyoruz demektir.

İz sürdüklerinde Türk bankacılık sisteminde sadece bizim özelimizde değil, herhangi bir bankaya bir şey bulaşabileceğini düşünmüyorum. Can Holding'den başlayan olayın değdiği herhangi bir bankada sorun yaratacağını sanmıyorum.

(Soruşturma kapsamında tutuklanan) Gökhan Şen bankamızda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevdeyken, Ciner Grubu'nun Cam Grubu CEO'luğunu kabul edince biz de görevden ayrılmasını istedik; İş Bankası'nın çamur atıp izi kalabilecek bir grup olmadığını düşünüyorum."