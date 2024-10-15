İş Bankası mobil uygulamasında erişim sorunu: İşcep çöktü mü?
İş Bankası'nın mobil uygulaması İşcep yaşanan erişim problemiyle dikkat çekti. İş Bankası müşterileri, mobil uygulamaya giriş yaparken veya giriş sonrasında işlem sonuçlarını görememekte zorlanıyor. Hata mesajlarıyla karşılaşan kullanıcılar, bu durumu araştırmak için harekete geçti. Peki, 15 Ekim'de İşcep neden açılmıyor, nasıl giriş yapılır ve erişim sorunu çözüldü mü? İşte tüm detaylar...
15 Ekim itibarıyla "İşleminizin sonucu gösterilemedi" hata mesajı ile karşılaşan İş Bankası kullanıcıları, mobil işlemler için bankanın müşteri hizmetlerine yöneldi. Erişim sorunu ile ilgili son durum ise takip ediliyor. Kullanıcılar, İş Bankası Mobil Uygulaması İşcep’in neden çalışmadığını ve sorunun çözülüp çözülmediğini merak ediyor.
KULLANICILAR HATA MESAJI ALIYOR
İş Bankası Mobil Uygulaması İşcep ile ilgili sorun yaşayan bazı kullanıcılar, "İşleminizin sonucu gösterilemedi. İşleminiz gerçekleşmiş olabilir, parasal bir işlem yaptıysanız hesap hareketlerinizi kontrol etmenizi öneririz (264669)" mesajını alıyor.
ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ Mİ?
Bu konuyla ilgili bankadan henüz resmi bir açıklama beklenirken, kullanıcılar mobil işlemlerini kontrol etmek için bankanın müşteri hizmetlerine ulaşıyor. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları erişim problemlerini belirttiği paylaşımlar altında İş Bankası Destek hesabından şu yanıt alındı: "Merhaba, yaşanan sorun bilgimiz dahilindedir ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz."
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