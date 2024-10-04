İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ikinci süreli sergisi açıldı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

Resimle uğraşan herkesin mutlaka natürmort tabloları olur. Büyük ve önemli ressamlar da bu geleneğin dışında değil. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim’de İstiklal Caddesi’nde kapılarını açan İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bir yıl sonra yeni süreli sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Hem de iştah açıcı bir sergiyle!

Mehmet Muazzez, Natürmort - Meyveler ve Yemişler, 1938



“Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi, aynı anda yayımlanan kitabıyla birlikte sanatseverlerle buluştu. Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, esinlerini meyvelerden, sebzelerden, balıklardan ve sofralardan alan ressamların yapıtlarını bir araya getiriyor. Çoğunluğu İş Bankası Koleksiyonu’ndan ancak Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi ve Arkas gibi koleksiyonlardan da eserler görülebiliyor. Aralarında Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmet Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel sergide yer alıyor.

ALTI AYRI TEMA

Müzenin iki ve üçüncü katlarına yayılan sergi altı farklı bölüme ayrılıyor. Örneğin “Doğa Tadında Renklerle” bölümünde meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortlar, “Denizden Çıkan Nimet” bölümünde çeşit çeşit balıklar ve balıkçılar, “Yemek İçin Emek” bölümünde gözü ve gönlü doyuran yemek hazırlıkları ve mutfak temalı eserler yer alıyor. Katlarda ve tabloların arasında Türk edebiyatçılarının temalarla uyumlu şiirleri, yazıları okumaya değer.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisine dair şunları söylüyor: “Bu sergi, çağımızın resim kavramı altında, iştah açıcı görünümlerin yanı sıra zaman zaman keyifli, zaman zamansa düşündürücü veya anıları tetikleyici çağrışımların; izleyende dokunma arzusu uyandıran meyve yığınlarının, kimi zaman da sebzelerin ve yeme içme ‘an’larının sanatla görselleştirilmiş hallerini yansıtıyor. Başta natürmortlar olmak üzere, yeme-içmeyle ilgili resme geçirilen betimlemelerden geniş bir seçkiyi bu sergide bir araya getirdik.”