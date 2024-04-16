İş Bankası’ndan 100. yıl bonosu
İş Bankası 100. yıldönümünde “100. Yıl Bonosu”nu halka arz ediyor.
Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde, yeşil borçlanma aracı olan “100. Yıl Bonosu”nu halka arz ediyor.
Bononun vadesi, Bankanın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 tarihinde sona eriyor.
Talep toplama tarihi 15-19 Nisan olan “100. Yıl Bonosu”nda alt limit 1.000 TL olarak belirlendi. Bu halka arz ile birlikte yatırımcılar ilk kez İşCep aracılığıyla da talepte bulunabilecek. Bononun yatırım başlangıç tarihi 22 Nisan 2024 iken, vade bitiş tarihi İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 olarak belirlendi.
İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılırken, halka arza katılan her bir yatırımcı adına da TEMA’ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bononun halka arz edilmesine ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir ekonominin tesisinde finans sektörünün üstlendiği role vurgu yaparak, “Gerek sosyal sorumluluk çalışmalarımızda gerekse ana faaliyet alanlarımızda 100. yılımızın coşkusunu tüm paydaşlarımızla, tüm ülkemizle paylaşmak en büyük arzumuz. 100. Yıl Bonosu’nu da bu bakımdan çok kıymetli buluyorum” dedi.
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