İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde: 'Tesis edenin alnını karışlarım'

Hükümetin 8’inci toplu sözleşme döneminde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini protesto eden Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Bakanlık önüne düdük çalarak gelen sendika üyeleri, “Memuruz haklıyız, kazanacağız”, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız”, “İşte memur, işte sendika”, “Kamu-Sen alanda emeklinin yanında” sloganları attı. Katılımcılar, Diyarbakır yöresine ait ‘Delalım’ türküsü eşliğinde halay çekti ve Türk bayraklarıyla oyun havasına eşlik etti.

'TESİS EDENİN ALNINI KARIŞLARIM'

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin haklarını savunmak için toplandıklarını belirtti. Kahveci, sunulan teklifin ne memurun ne de emeklinin sofrasına çare olmadığını vurgulayarak, “Bu teklif, milyonların alın terini yok sayıyor. Bu nedenle teklifi reddediyoruz ve meydanlarda yüksek sesle hayır diyoruz” dedi.

Kahveci, toplu sözleşmede taleplerini masaya koyduklarını ve bunların gerçekleşmesi halinde insanca bir yaşam sağlanacağını söyledi. “2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu” ifadelerini kullandı. Kahveci ayrıca, iş bırakma eylemleri nedeniyle memurlara idari işlem yapılamayacağını belirterek, “Hiç kimse iş bırakan Türkiye Kamu-Sen üyesine işlem tesis edemez. Tesis edenin de alnını karışlarım” dedi.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN BAKANLIĞA DÖVİZLİ TEPKİ

Basın açıklamasının ardından Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kapısına dövizleri bıraktı. Bir muhabirin, “Toplu sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılıyor, siz neden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapıyorsunuz?” sorusuna Kahveci, “Toplu sözleşme sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütüyoruz; ancak mali hükümlerde söz sahibi olan Maliye Bakanlığı. Onun için buradan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrı yapıyoruz. Bizim taleplerimiz öyle afaki talepler değil. Kamuda ücret adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz. Birilerine kepçeyle verirken memura da kaşıkla vermesinler” yanıtını verdi.

İZMİR’DE DE SENDİKA ÜYELERİ ALANDA

Öte yandan İzmir’de Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin zam teklifini SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde protesto etti. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, “Kamu işvereni, gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıplarımızı dikkate alarak yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif getirmelidir. Bize masa başı rakam değil, alın terimizin karşılığı olan rakam gerekiyor. Bu sadece memurun değil, tüm milletin mücadelesidir” dedi.