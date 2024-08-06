İş cinayeti raporu açıklandı: Temmuz ayında 144 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:53

Güncelleme: 06.08.2024 - 11:53

Temmuz 2024 iş cinayeti raporunu açıklayan İSİG Meclisi en az 144 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, "Yüzde 83’ünü ulusal basından; yüzde 17’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 144, yılın ilk yedi ayında en az 1022 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti" denildi.

12 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, "Mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik yapan 5 çocuk; 2’si MESEM kapsamında çalışan 4 inşaat işçisi çocuk; muavin ve eşya taşımacılığı yapan 2 çocuk; ücretsiz aile emeği kapsamında çalışan 1 çocuk olmak üzere 12 çocuk işçiyi kaybettik. Bu ay, uzun zamandır hayatını kaybeden en fazla çocuk işçinin olduğu aydı" denildi.

İŞ CİNAYETLERİ TABLOLARI

2024 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 161 işçi,

Şubat ayında en az 149 işçi,

Mart ayında en az 124 işçi,

Nisan ayında en az 165 işçi,

Mayıs ayında en az 142 işçi,

Haziran ayında en az 137,

Temmuz ayında en az 144 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

Temmuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 41 emekçi (24 işçi ve 17 çiftçi); İnşaat, Yol işkolunda 26 işçi; Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Madencilik işkolunda 8 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 7 işçi; Enerji işkolunda 7 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 7 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi; Metal işkolunda 4 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 4 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 3 işçi hayatını kaybetti.

NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI

Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 33 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 28 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 19 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 14 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 8 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Şiddet nedeniyle 6 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 4 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Temmuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 2 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 10 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 25 işçi,

30-49 yaş arası 62 işçi,

50-64 yaş arası 31 işçi,

65 yaş ve üstü 6 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 8 işçi hayatını kaybetti.

ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI

Temmuz ayında Türkiye’nin 57 şehrinde ve yurtdışında bir ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

8 ölüm İstanbul’da; 6’şar ölüm Adana, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Manisa’da; 5’er ölüm Aydın, Bursa ve Kahramanmaraş’ta; 4’er ölüm Denizli, Samsun ve Şırnak’ta; 3’er ölüm Ankara, Bingöl, Çankırı, Edirne, Erzurum, Kayseri, Konya, Muğla, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs’ta; 2’şer ölüm Adıyaman, Burdur, Çorum, Kocaeli, Mersin, Ordu, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta; 1’er ölüm Afyon, Amasya, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas ve Yalova’da meydana geldi.