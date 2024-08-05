Tekirdağ’da gaz zehirlenmesi: 4 işçi hastanelik oldu
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi gaz zehirlenmesi nedeniyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Caddesi’ndeki Çorlu Karma Deri OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı.
İddiaya göre, kanallarda bulunan kimyasal maddelerin çarpışması sonucu gaz birikmesi yaşandı.
Yaşanan gaz zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren işçiler için ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından tedbir amaçlı fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
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