Denizli'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli’de inşaattan düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:01
Denizli'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; mahallede devam eden bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Soy, 4. katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.

Soy’un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Soy, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Soy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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