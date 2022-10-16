'İş cinayetini kadere bağlamak, sorumluluktan kurtarmaz'

16 Ekim 2022 Pazar, 12:33

Türk-İş’e bağlı, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciasına ilişkin basın açıklaması yaptı. TÜMTİS tarafından yapılan açıklamada, “Acımız derin, öfkemiz büyüktür. Aşırı kâr hırsıyla gözleri ve yürekleri kararmışlara sesleniyoruz; madende ölüm, kader değildir, alın yazısı değildir” ifadelerine yer verildi.

TÜMTİS tarafından yapılan açıklamada iş cinayetlerinin tedbirsizlik ve kâr hırsıyla gerçekleştiği belirtildi. Soma, Ermenek gibi faciaların da hatırlatılarak “Tedbir alan ülkelerde yaşanmayan bu patlamaların ülkemizde yaşanmasının tek sebebi bütün uyarılara rağmen göz göre göre gelen felaketler için tedbir alınmamasıdır” dendi.

YETER, BU SON BULSUN!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayıştay’ın iş cinayetinin meydana geldiği madenle ilgili denetim raporuna ve oluşabilecek risklere ilişkin uyarılarına rağmen, uyarıların kulak ardı edilerek üretimin devam ettirilmesi felaketin göz göre göre geldiğinin bir göstergesidir. Yıllardır bu politikalarda ısrar edenler, daha fazla rant elde etmek için işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini hiçe saymıştır. Bir parça kömür için onlarca işçinin ölümüne sebep olanlardan bu cinayetlerin hesabı sorulmalıdır. İhmalkârlığınızla sebep olduğunuz iş cinayetlerini ‘kader’e havale etmek sizi sorumluluktan kurtarmaz. Yerin dibine batsın kârınız. Hiçbir şey işçi canından daha kıymetli değildir. Bu toplu işçi kıyımında ihmali ve sorumluluğu bulunlar yargı önünde hesap vermeli ve en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Yeter, bu son olsun, bir can daha kaybedilmemelidir.”



