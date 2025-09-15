İş değişikliği yapacak çalışanlar dikkat: O belgeyi vermeyenler vergi ödeyecek!

Ücretli çalışanların maaşlarından kesilen vergiler genellikle işveren tarafından devlete aktarılıyor. Ancak yıl içinde iş değiştirenler veya birden fazla işverenden gelir elde edenler, vergi dairesiyle doğrudan muhatap olabiliyor. Yeni işverenden elde edilen gelir belirli sınırları aşarsa, çalışanlar 2026 yılında vergi beyannamesi doldurmak zorunda kalacak.

HANGİ ÇALIŞANLAR BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı kriterlerine göre aşağıdaki gruptaki çalışanlar beyanname vermekle yükümlü olacak:

Tek işverenden brüt ücreti 4 milyon 300 bin lira yı aşanlar

yı aşanlar Birden fazla işverenden gelir elde eden ve toplam ücreti 4 milyon 300 bin liray ı geçenler

ı geçenler İkinci ve sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 330 bin lira yı aşanlar

yı aşanlar Stopaja tabi gelirleri 4 milyon 300 bin lira yı aşan sporcular

yı aşan sporcular Profesyonel spor hakemleri (basketbol, voleybol, futbol vb.)

Yurtdışındaki işverenden doğrudan maaş alan çalışanlar

Vergi istisnasından yararlanmayan elçilik ve konsolosluk görevlileri

Önemli bir detay, “birinci işverenin” çalışanın en yüksek ücreti aldığı işvereni seçmesi gerektiği.

VERGİ İADESİ İMKANI

Beyanname dolduran herkes ilave vergi ödemek zorunda değil. Eğitim ve sağlık gibi bazı harcamaların beyan edilmesiyle vergi iadesi almak mümkün olabiliyor.

Vergi matrahından indirilebilecek başlıca harcamalar:

Eğitim giderleri (kreş, kurs, okul servisleri, kırtasiye vb.)

Sağlık giderleri (muayene, ameliyat, ilaç, gözlük, tedavi masrafları)

Hayat ve şahıs sigortası primleri (belirli oranlarda ve belgelenmiş olmak koşuluyla)

BELGELERİ SAKLAMAK ÖNEMLİ

Vergi dairesine beyan edilen eğitim ve sağlık harcamalarının faturaları 5 yıl boyunca saklanmalı. Örneğin, 2025 yılında yapılan bir harcama için alınan fatura 2030 yılı sonuna kadar korunmalı.

2026 yılında vergi beyannamesi dolduracak çalışanlar için süreç sadece ek ödeme anlamına gelmiyor. Doğru şekilde beyan edilen harcamalar sayesinde vergi iadesi almak da mümkün. Bu nedenle, özellikle yıl içinde iş değiştirenlerin gelir ve harcama kalemlerini dikkatle takip etmesi önem taşıyor.