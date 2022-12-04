İş dünyası, sosyal, laik, demokratik hukuk devleti vurgusu yaptı

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, bir yandan yapısal sorunlarıyla yüzleşirken bir yandan “enflasyon-faiz-kur” sarmalında, cariden bütçe açığına, çok bilinmeyenli bir denklemi çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

ENFLASYON-ÜCRET

TÜRKONFED’in dün düzenlediği 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Sönmez, şu konuya da özellikle dikkat çekti:

“Enflasyon-ücret sarmalına da girmiş görünüyoruz. Asgari ücret konusunun, bireylerin onurlu yaşam hakkı bağlamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, gerekiyor. Ancak, enflasyon sorununu çözmeden, yapılacak asgari ücret zammı, çalışanların refah ve alımgücünü artırmayacak.”

(Süleyman Sönmez)

Sönmez’in dikkat çeken diğer tespitleri şöyle:

Belirsizlik ekonomik ve mali istikrarın en büyük düşmanıdır. Üretim yatırım istiyor, yatırım da mali istikrar ve öngörülebilirlik arıyor.

Önümüzdeki dönemde seçim ekonomisiyle genişlemeci para politikası uygulamalarının kısa vadede siyasi ve politik avantajları olabilir. Ancak orta ve uzun vadede ekonomimiz ve toplumsal durum açısından dezavantaj yaratabileceğini düşünerek para ve maliye politikalarında daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz.

Hukukun üstünlüğüne inancı artırmış, ortak yaşama iradesi ile güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış, cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar geliştirmiş, adaletsizlik ve yoksullukla mücadele politikalarının, küresel öncülerinden olmuş bir Türkiye hayal ediyoruz.

‘YÜZDE 4-5’ ŞART

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da yeterli iş imkânı yaratılamadığı bir dönemde enflasyon da yüksek olunca, sabit-dar gelirliler açısından ekonomik koşulların zorlaştığını anlatarak “Vatandaşlarımızın refah seviyesini koruyup geliştirebilmek için en az yüzde 4-5’lik bir büyüme patikasına girmeli” dedi.

(Orhan Turan)

Düşen politika faizine rağmen finansmana erişimin zorlaştığını anlatan Turan, şöyle devam etti:

TL önemli ölçüde değer yitirmiş olmasına rağmen, hammadde ve girdi fiyatlarındaki artışla beraber ihracat azalma eğilimine girdi.

Esas önemli olan, yapısal sorunları hallederek ekonominin dayanıklılığını artırmak ve ülkeyi küresel risklere karşı daha az kırılgan hale getirmek. Bunun için üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan çıkartmak.

Güveni kurumlara ve kurallara dayalı olarak inşa edelim. Kurumlar ve kurallar hukukun üstünlüğünü, adaleti, temel hak ve özgürlükleri, katılımcı demokrasiyi ve kamu yönetiminin etkinliğini sağlar.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da bu tür unsurlara dayanan bir toplumsal dönüşüm yaraşır.

2023 ÇOK SIKINTILI

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da şu vurguyu yaptı:

“2023’ü çok sıkıntılı görüyorum. Ama bizim bardağın dolu tarafını görmemiz, Atatürk gibi cesur kararlar verebiliyor olmamız lazım.”

(Ali Sabancı)