İş dünyasından EYT'de kademeli geçiş talebi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:09

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı. İş dünyası temsilcileri kademeli bir geçişin kendileri açısından daha uygun olacağı görüşünde.

Bloomberg HT'den Zeliha Saraç'ın haberine göre, iş dünyası temsilcileri iş hayatında EYT'li ağırlığına ilişkin detaylı bir değerlendirme yaparken, bu değerlendirmeye dayanarak kendileri açısından daha uygun olan formüllere de vurgu yaptı.

İş dünyası temsilcilerine göre iş hayatında EYT'lilerin ağırlığı yüzde 25-30 arasında bulunurken, bu işgücünün iş hayatından çekilmesi yetişmiş çalışan kaybı anlamına da geleceği için riskler barındırıyor.

İTO üyeleri arasında EYT’lilerin yüzde 23-25 civarında olduğu bilgisini veren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, tüm EYT’lilerin emekli olması halinde nitelikli ve genç işgücü kaybı olacağını, ayrıca işverenin ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

EYT'lilerle ilgili, "Bu ayrılanlarda bir ihbar süresi de olmayacağı için hemen yarın emekli olma hakkına sahip olacak" diyen Avdagiç, genç insanların emeklilik için önlerinin açılacağını, oysa bu genç ve nitelikli işgücünün, iş dünyası içinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ise 1,5 milyon EYT'linin yüzde 87'sinin özel sektörde görev yaptığını belirtti.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı

Daha önce Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) yaptığı ankette üyelerdeki EYT'li ağırlığının şirketlerin beşte birinde yüzde 35 civarında olduğu belirtilmişti.

KADEMELİ GEÇİŞ ÇAĞRISI

İş dünyasındaki EYT'li ağırlığı yetişmiş insan gücü ve kıdem tazminatı yükü açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu geçiş açısından zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken iş dünyası kademeli geçişe vurgu yaptı.

Tüm EYT’lilerin hepsinin birden emekli olması durumunda bir emek boşluğu oluşabileceğine dikkat çeken Asmalı, kademeli bir emeklilik olabileceğini belirtti. Asmalı, işverene gelecek kıdem tazminatı yükü için de, “Kıdemin yüzde 50’ini işveren karşılayabilir, diğer yüzde 50 için de KGF tarzı bir kredi desteği sağlanabilir” yorumunu yaptı.

Gerek EYT konusunda gerek asgari ücret konusunda üyeleri arasında bir anket çalışması yaptıklarını ancak sonuçlarının henüz ortaya tam olarak çıkmadığı için çalışmaları gerekli yerlere iletmediklerini söyledi.

İKMİB Başkanı Adil Pelister

İKMİB Başkanı Adil Pelister de EYT’nin yılbaşından sonra devreye gireceğini tahmin ettiğini ve iş insanlarının bunun tedirginliğini yaşadığını belirtti.

Pelister “Burada EYT’nin nasıl uygulanacağı konusunda iş insanlarının tedirginliğin giderilmesi için bir takım bilgilendirmelerin yapılmasında fayda var. Bazı firmalar 2 bin kişi çalışıyor ve 350 kişisi EYT’li. Bir anda o kadar nitelikli iş gücü ayrılmaya kalktığı anda, firmalar tekrar o insanları çalıştırmak istemezlerse (ki bazı insanlar kendileri çalışmak istemeyeceklerdir), o firmaların bir bocalama endişesi olabilir. O kadar insana bir finans desteği ihtiyacı olacak ve o parayı belki bir anda vermek gerekecek” dedi.

TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak

Benzer değerlendirme TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak'tan da geldi. Bayrak kademeli bir geçişin iş dünyası açısından daha uygun olacağına vurgu yaptı.