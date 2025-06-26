İş Enerji, Ateş Çelik ortaklığıyla Türkiye’nin rüzgârını yerli teknolojiyle güçlendiriyor

İş Bankası Grubu, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda önemli bir yatırım hamlesine imza attı. Grubun iştiraklerinden İş Enerji’nin öncülüğünde, Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji ve Atlas fonları ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ana yatırımcısı olduğu Türkiye Yeşil Fonu, yerli rüzgâr türbini üreticisi Ateş Çelik’e ortak oldu.

Bu ortaklıkla birlikte, Türkiye’de rüzgâr enerji santrali aksamlarının uçtan uca yerli üretimi hedefleniyor. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye’de ve dünyada krediyle finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltımına ve kapsayıcı dönüşüme odaklanan ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nun da ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor.

45 MİLYON EURO YATIRIM

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapılan ortaklığın toplam 45 milyon Euro’luk bir yatırım içerdiğini açıkladı. Bu tutarın 20 milyon Euro’su Türkiye Yeşil Fonu tarafından sağlanırken, kalan 25 milyon Euro Maxis Girişim Sermayesi’nin yönettiği fonlar üzerinden karşılandı. Aran, “İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik’e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olarak bu yatırımı hayata geçiriyoruz” dedi.

Dünya Bankası’nın sağladığı 155 milyon dolarlık krediyle kurulan Türkiye Yeşil Fonu’nun daha fazla yatırımı tetiklemesi hedefleniyor. Aran, yerli yatırımcıların katılımıyla fon büyüklüğünün 400 milyon dolara çıkarılmasını ve toplam yatırım etkisinin 2 milyar doları aşmasını beklediklerini belirtti.





YERLİ ÜRETİME DESTEK

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı açısından yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Yeşil Fonu ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekliyoruz. Bu ilk yatırımla birlikte sürdürülebilir dönüşüme ciddi bir ivme kazandırıyoruz” dedi.

İHRACAT KAPASİTESİ ARTACAK

İş Enerji Genel Müdürü Yalçın Karadaş ise Ateş Çelik ile yapılan iş birliğinin, yenilenebilir enerjiye verilen desteği bir adım öteye taşıdığını belirtti. Karadaş, “Yaklaşık 1.400 MW kurulu güce sahip projelerimizle 1 milyon kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen bir kapasiteye ulaştık. Bu ortaklıkla yerli üretim kapasitesini artırarak Türkiye’nin net sıfır hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan da “Bu ortaklık, ülkemizin temiz enerji kurulu gücünü artırmasında kritik rol oynayacak. Hedefimiz, ithal aksamların yerli üretimini artırarak, dünya pazarlarında daha rekabetçi bir konuma ulaşmak” açıklamasında bulundu.

DÜNYA BANKASI'NDAN DESTEK

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise anlaşmanın Türkiye’nin enerji güvenliğine katkıda bulunacak nitelikte olduğunu ifade ederek, “Böylesine yüksek katma değerli bir sanayi sektörünün gelişmesini dolaylı yoldan desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.





TÜRKİYE'NİN LİDER ÜRETİCİSİ

2007 yılında kurulan ve 1.300’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Ateş Çelik, türbin kuleleri ve bağlantı elemanlarının yanı sıra 2018’den bu yana direkt-drive teknolojisine sahip jeneratör üretimi de yapıyor. Halihazırda 1.500 MW kurulu güce hizmet verecek kapasiteye sahip şirket, dünya çapında önde gelen türbin üreticilerinin onaylı tedarikçisi konumunda.

Yeni ortaklıkla birlikte Ateş Çelik’in ihracat kapasitesinin artırılması, yeni yatırımlar yapılması ve ithal aksamların yerli üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu hamle, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.