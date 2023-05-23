İş insanları: Ekonomide güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor

Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:57

Güncelleme: 23.05.2023 - 13:57

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMÜD) üyeleri yeni açılan dernek merkezi ve lokallerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Sohbet toplantısında konuşan İZTOMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aşçıoğlu, etkili bir sivil toplum kuruluşu olarak İzmir için çalıştıklarını ve 400’ün üzerinde üyelerinin olduğunu dile getirdi.

“EKONOMİK SORUNLARA ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Hükümetin ekonomide politikaları nedeniyle zengin-fakir arasındaki makasın daha da açıldığına dikkat çeken Aşçıoğlu, “Ekonomik hayatının içinde yer alan iş insanları olarak ekonomide büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bu konuda daha önce tüm siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek ekonomideki gelişmeleri onlardan dinledik. Bundan sonra da tüm siyasi parti temsilcilerini derneğimizde ağırlayacağız. Ekonomide gelir dağılımı arasındaki makas son uygulanan ekonomi politikaları ile daha da açıldı. Ülkemizde ayrıca mülteci sorunu da oldukça büyük. Ekonomi ve mülteci sorunu konularında iktidarda kim olursa olsun acil çözüm bulması gerekiyor. Ekonomide yeniden güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Ülkemizin geleceği için bu konularda hızla adımlar atılması şart” diye konuştu.

“NİTELİKLİ ÇALIŞAN SORUNU BÜYÜK”

Türkiye’nin her alanda üretimi öne çıkarması gerektiğini, ekonominin düze çıkması için bunun şart olduğunu belirten Aşçıoğlu şöyle konuştu: “Üretim yapılmadan istihdam sağlayamıyorsunuz. Hepimiz işvereniz. Vasıflı eleman bulamıyoruz. 81 ilde üniversite açıyorsunuz, bu çözüm olmuyor. Böyle bir eğitim sistemimiz olamaz. Meslek liselerine İZTO olarak destek veriyoruz. İzmir’de ara eleman konusunda birçok sıkıntımız var. Türkiye’deki üniversitelerin yüzde 60’ı lise seviyesinde bile değil. Bunun yerine aslında ara okullarda teknik liselerinden mezun olan çocuklar çok yüksek maaşlara çalışabiliyorlar. Üniversitelerden mezun olan çoğu genç asgari ücretle çalışıyor ya da işsiz geziyor. Bu konuda Hükümetlerin acil planlama yaparak harekete geçmesini istiyoruz. Aksi halde ülke ekonomisinin kalkınması, işsizlerin iş bulması mümkün değil.”

Toplantıda İZTOMÜD üyeleri de yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, çözüm noktasında da önerilerini sıraladılar.