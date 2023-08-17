İşçi de memur da eylemde: Geçinemiyoruz!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:49

Giderek derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle yurttaşlar geçinemez duruma geldi. Bu açıdan en büyük sıkıntıyı işçi, memur, emekli gibi toplumun geniş kesimleri yaşıyor.

Seçimlerden sonra artan ekonomik sorunlar, özellikle son dönemde emekçilerin daha yüksek sesle haklarını aramasına neden oluyor:

MEMURLA ALAY ETTİLER: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 14 Ağustos’ta iktidarın yaptığı zam teklifini yetersiz bularak dün tüm yurtta iş bırakma eylemi yaptı. KESK Eş Başkanı Şükran Kablan, “Sefalet koşullarını dayatan bu teklifle hepimizle açıkça alay ettiler. Birileri çıkmış hâlâ “Hükümetin teklifini revize etmesini bekliyoruz” diye dem vuruyor. İktidarın kendi enflasyon hedeflerinin bile altında kalan, TÜİK’in sanal rakamlarına dayalı bu teklif bizim için yok hükmünde” dedi.

KİRAMIZI ÖDEYEMEDİK: Taşeron Belediye İşçileri Birliği sosyal medyadan şöyle seslendi: “Haklarımızı alamadığımız, kiralarımızı ödeyemediğimiz için Esenler Belediyesi temizlik işçileri olarak eyleme kalkmış bulunmaktayız. Maaşımıza zam yapılmıyor, maaşımız ödendiğinde ise yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor.”

SÖZLEŞME UYGULANSIN: İmzalanan toplusözleşmedeki haklarını en az 30 aydır alamayan ve asgari ücrete mahkûm edilen Bayrampaşa Belediyesi işçileri, temizlik işleri şantiyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Belediye yönetiminin önerdiği asgari ücret düzeyindeki yeni toplusözleşmeyi imzalamayacaklarını duyuran işçiler, insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep etti.

ÜCRETTE EŞİTLİK OLMALI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç AŞ çalışanları, Saraçhane’de başlattıkları eylemde şu çağrıyı yaptı: “İBB’nin iştirak şirketlerinin işçileriyiz. Düşük ücretle, fazla iş yüküyle çalıştırılıyoruz. Aynı kurumda aynı işi yaptığımız memurun aldığı ücretin yarısını bile alamıyoruz. Freni patlamış enflasyona karşın ya asgari ücretle ya da bu ücretin bir gıdım üstü ücrete mahkûm ediliyoruz.”

YÜZDE 75 İSTİYORUZ: Cengiz Holding’in Halkalı-İstanbul Havalimanı metro inşaatında, zam talebiyle başlayan iş bırakma eylemi de ikinci gününde. İnşaat Sendikası’nın destek verdiği eylemlerde işçiler yüzde 34’lük zamma itiraz etti. Açıklamada, “İşçiler tüm ücretlere yüzde 75 zam istiyor. İşçiler, yönetimin sefalet dayatmasını kabul etmeyerek iş bırakma eylemine devam ediyor. Birlikte kazanacağız” denildi.