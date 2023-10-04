İşçi, memur, emekli yüksek enflasyon karşısında hızla fakirleşiyor: Emekçinin zammı eridi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı aylık yüzde 4.75, yıllık yüzde 61. 53 enflasyon işçi, memur ve emeklinin yoksullaşmanı hızlandırdı. Temmuzda emekçiye yapılan zam oranları üç ayda yüzde 25.1’i bulan enflasyon karşısında eridi. Memurun enflasyon farkı şimdiden yüzde 18.04 olurken, artış kamu işçisine bu yılın ikinci yarısında verilen zam oranını aştı.

Memurlar bu yılın ikinci yarısında yüzde 6 toplusözleşme zammı almıştı ancak son üç aylık enflasyon yüzde 25.1 oldu. Maaş artışı altı ayda bir yapılan memurlar için üç ayda enflasyon farkı yüzde 18.04 olurken yılsonunda bu oranın yüzde 30-35’e ulaşması bekleniyor.

Kamu işçilerine de bu yılın ikinci 6 ayı için yüzde 15 oranında zam verilmişti. Oysa TÜFE üç ayda yüzde yaklaşık yüzde 25 arttı. Böylece kamu işçisine bu yılın ikinci yarısı için verilen zam eridi.

Yaklaşık 8 milyon işçi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu yılın ikinci yarısında 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücret ise 13 bin 334 liraya ulaşan açlık sınırının altında kalmış durumda. Asgari ücretliler de emekliler de düzenleme için yılbaşını bekliyor.

MEMUR ‘REFAH PAYI’ İSTİYOR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gelecek yıl için öngörülen yüzde 15+10’luk toplu sözleşme zammının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini, revize edilerek memur ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesinin öncelikli talepleri olduğunu bildirdi.

Kahveci, “Enflasyon farkı kadar zammın sıfır zam olduğunu bir kez daha ifade ediyor, uzun zamandan beri dile getirdiğimiz refah payı uygulamasının yeniden hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da enflasyonun düşmesi ve ülke gündeminden çıkması gerektiğini bildirdi. Yalçın, “Enflasyonun, en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiği unutulmamalıdır. Temennimiz, enflasyon gündeminin hayatımızdan çıkması, ekonomik kayıpların son bulması, fiyat istikrarının sağlanmasıdır” dedi.