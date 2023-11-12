İşçi ve patrondan hukuk uyarısı

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ne yönelik “Saray” destekli açıklamalarına tepki bu kez ekonomi çevrelerinden geldi.

Türkiye Sosyal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) kurucularından Erdal İnönü’yü, dün 16. ölüm yıldönümünde “Türkiye’nin Sosyal Ekonomik Siyasal Fay Hatları” başlıklı bir toplantı ile andı. Hayri İnönü ve Gülsüm Bilgehan’ın katıldığı toplantının açılış konuşmacıları TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ydu.

GAZZE’DEKİ İŞGAL

Yakınını kaybettiği için toplantıya mesajıyla katılan Çerkezoğlu, İnönü’nün 12 Eylül sonrasında toplumsal muhalefetin toparlanmasına önemli katkılar verdiğini hatırlattı. Cumhuriyetin otokrasiye kars¸ı halk egemenligˆi yolunda bu¨yu¨k ve devrimci bir adım olduğunu da belirten Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Bugu¨n Cumhuriyet, bir yandan dar anlamda millet egemenligˆinin hic¸e sayılması konusunda tehdit altındadır. Anayasa ve egemenlik kayıtsız s¸artsız milletindir ilkesi, bir yargısal darbe giris¸imi ile yok edilmek isteniyor, bo¨lu¨s¸u¨m krizi derinles¸iyor, gelir es¸itsizligˆi ve yoksullas¸ma artıyor. Bu s¸artlar altında demokratik bir Cumhuriyete, sosyal bir hukuk devletine her zamankinden daha c¸ok ihtiyacımız var.”

TÜSİAD Başkanı Turan ise İnönü’nün Cumhuriyetin en temel değerleri olan bilimi ve demokrasiyi temsil eden bir lider olduğunu söyledi. İnönü’nün TÜSİAD’da 1991’de katıldığı bir toplantıda vurguladığı enflasyon, gelir dağılımı, hukukun üstünlüğü gibi önemli sorunların bugün de olduğunu kaydeden Turan, Türkiye’nin sağduyu arayışında olması gerektiği bir dönemde kutuplaşma ikliminden geçtiğini belirtti. Turan şuna dikkat çekti:

“Tartışmalarda ülkemizin, yargı bağımsızlığından, çağdaş insan hakları hukukundan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarından, telafisi güç şekilde uzaklaşması riskini gözden kaçırmamalıyız. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının en sağlam şekilde yerleşmesini temenni ediyoruz.”

Konuşmasında Gazze’deki işgale de değinen ve “Acil ateşkes için uluslararası alanda en üst düzeyde çaba gösterilmesi elzemdir” diyen Turan, ekonomi politikalarına ilişkin ise şunları söyledi:

Büyüme rakamlarında, özellikle 2020’den bu yana aşırı tüketimin temel bileşen olduğunu görüyoruz.

İhracatın yetersizliği, ithalatın aşırı artışı ve zayıf yatırımlar, büyümenin dengeli şekilde gerçekleşmesine engel. Türkiye’nin ihracat ve yatırımı destekleyen yöne dönmesi gerekiyor.

Enflasyon düşürmeden ne sağlıklı bir büyüme patikasına otururuz ne de refaha erişebiliriz.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in hükümet ile farklı sosyal paydaşların bir araya geldiği, etkin bir istişare platformu olarak canlandırılmasını da önemli ve faydalı görüyoruz.

‘NEOLİBERAL’İN SONU

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki değişimin tartışıldığı, gazeteci Meliha Okur’un yönettiği panele Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu katıldı. Buğra neoliberal politikaların sonuna gelindiğini belirtirken Şevket Pamuk ise devletin müdahalesinin arttığı yeni bir sisteme geçilmesini önerdi.