İşçi yasaları görüşülüyor

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Bu sebeple bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları işçi sendikaları ile toplantılar gerçekleştirilecek. Çalışma grupları ilk toplantılarını bugün ve yarın yapacak.

Toplantıların gündeminde İş Yasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Basın İş Yasası, Deniz İş Yasası bulunuyor. Çalışma grupları faaliyetlerinin sonunda rapor hazırlayacak. Konuyu değerlendiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Komisyonlar kurulmasını, çalışma yaşamıyla ilgili sorunların tartışılmasını talep ettik. Dört yasa üzerinde değerlendirmeler yapılacak. İşçi ve işveren konfederasyonları olacak” dedi.

Sorunları da şöyle sıraladı:

“İş davalarında işçi alacaklarına yüzde 9 faiz veriliyor. Bunun değişmesini istiyoruz. E-devlet üzerinden yürütülen üyelik sisteminde sorunlar var. İşkolu ve işyeri barajları konusunda sorunlar var.”