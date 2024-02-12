İşçiler direniyor: Düşük ücret, kötü çalışma koşulları ve sendikasızlığa isyan...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 03:00

Bir yandan açlık sınırını bile yakalayamayan maaş zamları diğer yandan örgütlenme ve sendikal hakları engellenen emekçiler, hak mücadelesi için sokakta.

Türkiye’de çalışan sayısı 16 milyon 395 bin olduğu halde sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bin. Örgütlülük oranı düşük olduğu için de milli gelirden alınan pay sermaye için yüzde 47’ye çıkarken emekçinin payı ise yüzde 32.2’ye geriledi.

Enflasyonun altında kalan ücret zamlarına tepkiler artarken öğretmeninden, fabrika işçisine kadar hemen her işkolunda eylemler yükseliyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde emekçilerin mücadelelerini derledik:

İzmir Bergama’da sendikal örgütlenmeye yönelen Agrobay Seracılık işçileri işten çıkarılmıştı. İşten çıkarmalara ve hak gaspına karşı direnen işçilerin mücadelesi 175. gününde sürüyor.

Şanlıurfa’da Özak Tekstil işçileri sendika baskısı ve işten atmalara karşı başlattıkları direnişi İstanbul’a taşıdı. İşçiler 47 gündür mücadele ediyor.

Limter-İş Sendikası İstanbul Tuzla ve Yalova’nın Altınova tersaneleri önünde eylemde.

Akar Grup, Reis Elektrik ve Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent AŞ’nin ortaklığıyla inşa edilen “Yuvam Bahçeşehir” projesi inşaatında çalışan işçiler haklarının ödenmediği gerekçesiyle altı gündür eylem yapıyor.

İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet yürüten Beyda Gıda’da örgütlenme çalışmaları yürüten Öz Gıda İş Sendikası üyesi beş işçi işten çıkarıldı. Emekçilerin eylemi birinci haftasını doldurdu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi Doğa Koleji öğretmenleri, kamuda çalışan öğretmenlerle eşit ücret talebiyle başlattıkları mücadeleyi sürdürüyor. Ankara Bilnet Okulları’nda çalışan öğretmenler ise sendika baskısına karşı mücadele ediyor.

METAL DURULMUYOR

Birleşik Metal İş Sendikası, Erciyas Çelik Boru Sanayi işletmesinin Düzce ve Mersin’deki fabrikalarında 31 Ocak’ta greve çıktı. Ayrıca Bursa’da faaliyet yürüten Şahinkul Makine ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki TİS anlaşmazlığının ardından işçilerin başlattığı grev ise 22. gününde.

Ek zam talebiyle Eskişehir ve İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkan ve kitlesel miting yapmak isteyen Harb-İş üyeleri, önceki gün Ankara’nın girişinde engellendi.

Sakarya Hendek’te bulunan Burda Bebek fabrikasında sendikal örgütlenme yaptığı gerekçesiyle işten atılan kadın işçiler 85 gündür mücadele ediyor.

‘KAZANANA KADAR DURMAK YOK’

Eylemleri örgütleyen sendikalarda kararlılık var. Eylemdeki Agrobay işçileri adına konuşan Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki direnişleri anımsatarak şunları söylüyor: “Bizim taleplerimiz çok basit. Üyelerimiz sendikal nedenlerden dolayı işten çıkarıldı. Tazminatlarını ve ödenmeyen haklarını istiyorlar. Türkiye’de işçi hakkının gasp edilmesi patronların genel bir tavrı haline geldi. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Metal işçilerinin grevleri için konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek ise şunları söylüyor: “Şahinkum’da şirket yönetimi bizimle masaya oturmayı kabul etmiyor. İşçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde bir baskı uygulanıyor. Bununla mücadelemizi sürdüreceğiz. Erciyas’ta da işverenin yüzde 80 oranında bir teklifi oldu ancak bizi yüzde 130 oranında bir zam talep ediyoruz. Grev devam ediyor.”