İşçiler eylem yapmıştı! SASA'dan açıklama

Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te işçiler maaşlarının düşük olduğunu öne sürerek iş bırakma eylemi yaptı. Erdemoğlu Holding'den ise konuya ilişkin "300 çalışanı olan altyüklenici firmalardan bir tanesinde ücret zamlarında bir sıkıntı oluşmuş, bir gün süre ile ücret zamlarını beğenmemelerinden kaynaklı bir oturum olmuştur. SASA yönetiminin devreye girmesi ile, bu problem çözülmüştür" şeklinde açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:31
İşçiler eylem yapmıştı! SASA'dan açıklama
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Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi maaşlarının düşüklüğünü gerekçe gösterip iş bırakma eylemi yaptı. 

Onlarca işçi işlerini bırakıp SASA bahçesinde bekledi. 

İşçiler maaşları yükseltilene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini bildirdi. 

Erdemoğlu Holding'den ise konuya ilişkin açıklama yapıldı. Ücret zamlarına ilişkin işçiler ile uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"SASA olarak PTA, Elyaf, Cips ve Low Melt Elyaf tesislerimizin montajlarında yaklaşık 9 bin montaj ekibi çalışmaktadır. 300 çalışanı olan altyüklenici firmalardan bir tanesinde ücret zamlarında bir sıkıntı oluşmuş, bir gün süre ile ücret zamlarını beğenmemelerinden kaynaklı bir oturum olmuştur. SASA yönetiminin devreye girmesi ile, bu problem çözülmüştür. Altyüklenici bu firmamızın çalışanları iş başı yapıp, işlerine devam etmektedirler.

2024 yılı ikinci yarısında üretime başlatmayı plandığımız yıllık 1.750.000 ton üretim kapasiteli PTA tesisimizde, 2024 yılı üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek yıllık 367.000 ton kapasiteli Elyaf tesisimizde, 2024 yılı üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek yıllık 330.000 ton kapasiteli cips tesisimizde, 2025 yılı ilk çeyrekte faaliyete geçecek olan yıllık 52.500 ton kapasiteli Low Melt Elyaf tesislerimizin montajlarında 9 bin arkadaşımız gece gündüz çalışmaktadır. Tüm çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."


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