İşçilere yönelik mobbing iddialarıyla gündeme gelmişti... AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden A101'e milyonlarca liralık ihale

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:22

İstanbul’daki AKP’li Deniz Köken başkanlığındaki Eyüpsultan Belediyesi 21 Kasım’da, “2024 Yılı Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Kartı Mal Alım İşi” ihalesi düzenledi.

TEK ŞİRKET İHALE VERDİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ihale kapsamında, “Eyüpsultan’daki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım amacıyla dağıtılacak alışveriş kartlarının” alınacağı bildirildi. Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihalenin teknik şartnamesini altı şirket inceledi ancak kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif verebildi.

A101’IN DE BAĞLI OLDUĞU YENI MAĞAZACILIK ANONIM ŞIRKETI

İhaledeki tek teklifin sahibi, işçilere yönelik mobbing iddiaları ile gündeme gelen ve iktidara yakınlığıyla bilinen A101’in de bağlı olduğu Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi oldu. Eyüpsultan Belediyesi’nin 25 milyon TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalenin sözleşmesi 13 Aralık’ta imzalandı. İhalenin sonuç ilanı ise 2 Ocak’ta açıklandı.

23 MİLYON 625 BİN TL

Eyüpsultan Belediyesi ile Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 23 milyon 625 bin TL olduğu belirtildi. İhale kapsamında şirketten, her biri 500 TL değerinde toplam 50 bin adet alışveriş kartı alınacağı ifade edildi. Kartların son kullanma tarihi ise 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.