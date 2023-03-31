BDDK'den izin çıktı: A101'in patronu banka kurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M. Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi. 31 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türk bankacılık ve finans sektörünün ilk dijital perakende bankası TOM Bank oldu.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:35
BDDK'den izin çıktı: A101'in patronu banka kurdu
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BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.O.M Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.

T.O.M Katılım Bankası'na 4 Ağustos 2022'de kuruluş izni verilmişti. Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" olarak duyurulmuştu.

A101'İN SAHİBİ KURUCULAR ARASINDA

Kurucuları arasında A101 Marketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'ın da bulunduğu bankanın sermayesi 1,5 milyar lira olarak belirlendi.

Aydın Grubu içinde English Home, Memorial ve EVE Kozmetik de bulunuyor.


Resmi Gazete A101 banka

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