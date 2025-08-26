İşçilerin eylem hakkını yasaklamışlardı: PTT ve TCDD'den tarihi zarar!

Ücretlerine sürekli zam yapılmasına rağmen kamu şirketlerinin zararları hızla artıyor. Türkiye’nin iki köklü kuruluşu olan 185 yaşındaki Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yıllardır mali açıdan kayıp yaşıyor.

PTT VE TCDD TARİHİYLE GELEN ZARAR

Osmanlı döneminde 1840 yılında “Postahane-i Amire” adıyla kurulan PTT’nin geçen yılki zararı 3,6 milyar TL olarak kaydedildi. 1924’te “Şarkiye Demiryolları” adıyla kurulan TCDD ise geçen yıl rekor düzeyde, 36 milyar 595 milyon TL zarar açıkladı.

TREN BİLETLERİNE ZAM, ZARARA ÇARE OLMADI

Raylı taşımacılıkta tekel konumunda olan TCDD, tren biletlerine sürekli zam yapmasına rağmen zararlarını azaltamadı. Kurumun zararı, AKP iktidarı döneminde katlanarak arttı; 2022’de 6,3 milyar TL olan zarar, 2023’te 11,4 milyar TL’ye ve 2024 yılında 36,5 milyar TL’ye yükseldi.

EYLEM HAKKI ENGELLENMİŞLERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlükleri, tüm birimlerine gönderdikleri resmi yazılarla çalışanların 18 Ağustos 2025 tarihindeki memur eylemlerine katılmamaları gerektiğini bildirmişti.

Yazılarda, kamu hizmetinin aksamaması gerektiği vurgulanarak, iş bırakma eylemine katılan personel hakkında disiplin işlemleri başlatılacağı ifade edilmişti.