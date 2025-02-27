İşçinin taleplerini bugün hükümete iletmesi bekleniyor : Talep 81 bin lira!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:01

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:01

Hükümet ile müzakere edilecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde işçi konfederasyonları talebini hazırladı. Türk-İş ve Hak-İş’in aynı taleplerde ortaklaştığı öğrenildi. İki konfederasyonun talepleri birlikte iletebilecekleri ancak müzakerelerin ayrı ayrı yürütüleceği belirtildi. Bu taleplerin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletilmesi bekleniyor. Yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan sözleşme 2025-2026 yıllarını kapsıyor.

EN DÜŞÜK 81 BİN LİRA

Alınan bilgiye göre son anda bir değişiklik olmazsa işçi konfederasyonlarının talepleri şöyle olacak:

Öncelikle taban ücretlerde günlük yevmiyenin bin 800 liraya yükseltilmesi, buna göre de en düşük aylığın 54 bin lira olması talep edilecek. Bunun üzerine de yüzde 50 zam istenecek. Bu da en düşük ücretin 81 bin lira olacağı anlamına geliyor.

2025’in ikinci altı ayı için ise yüzde 25 zam artı 10 puan da refah payı talebi var. Sözleşmenin ikinci yılı olan 2026’nın ilk 6 ayı için de yine yüzde 25 zam artı 10 puan refah payı talebi bulunuyor. 2026’nın 2. altı aylık döneminde ise yüzde 25 zam talebi var. Bütün altı aylık dönemlerde eğer enflasyon zam oranını aşarsa aradaki fark da işçilere ödenecek. Yani sözleşmede enflasyon farkı da bulunuyor. Bunun dışında sosyal yardımların da zam oranlarında artırılmasına yönelik talebin de işçilerin teklifinde bulunması bekleniyor.