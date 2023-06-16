İşçiye emekliye tatil hayal

Yayınlanma: 16.06.2023 - 04:12

Güncelleme: 16.06.2023 - 04:12

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne uzatılmasıyla yurttaşlar yaz tatillerini planlamaya başladı. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlar yüzde 100’den fazla arttı. Yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak tatil yapmak isteyen yurttaşlar da ya tatillerini süresini kısalttı ya da alternatif tatil planları yaptı.

Asgari ücretin 8500, en düşük emekli maaşının da 7500 lira olduğu ülkemizde geçmiş yıllarda 1 hafta tatil yapan işçi, memur ve emekli süreyi 2 – 3 güne kadar düşürse dahi, ailesiyle birlikte ‘her şey dahil’ seçenekli bir otelde ancak bir gün kalabiliyor. Bütçesine göre tatil planları yapan yurttaş da çare olarak pandemiyle beraber trend olan çadır kamp, karavan tatillerine ya da ev kiralama gibi tercihlere yöneldi.

BİR GÜNLÜK KAMP FİYATI EN AZ 2 BİN 500 TL

Çadırda kamp tatil yapmak isteyen yurttaş da kamp alanlarında iki kişilik çadır için günlük 1000 TL’ye varan ücret ödemeyi ve alana giriş için de kişi başı 200 lira bir ücreti göze almalı. Üç kişilik bir ailenin günlük çadır tatili yeme-içme de dahil olduğunda günlük 2 bin 500 lirayı geçiyor. Bir diğer alternatif tatil planlarından olan karavan da asgari ücretli için hayal. Günlük kiraların araç kalitesine göre 3 bin liradan başladığı karavanları park ederek denize girebileceği bir alan günlük 350 TL, kişi başı giriş ücreti 200 TL’den başlıyor. Yine üç kişilik bir ailenin yeme-içme dahil bir karavan tatili günlük 5 bin TL’yi buluyor. Bayram tatili nedeniyle artan talep nedeniyle Ege kıyılarındaki çadır kamp ve karavan alanlarında yer bulmak da imkansızlaştı.

100 BİN TL’YE KİRALIK VİLLA

Tatilcilerin bir diğer tercihi olan kiralık yazlıklar ise emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışları nedeniyle deyim yerindeyse uçmuş durumda. Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Çeşme gibi tercih edilen ilçelerde evlerin sezonluk kiralanmasından dolayı 2 – 3 günlük ev bulmak imkansızlaşırken fiyatlar 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tüm dünyada kullanılan çevrim içi oda ve ev kiralama şirketi Airbnb’de ise fiyatlar günlük oda fiyatları 2 bin liradan başlıyor. Deniz seviyesine yaklaştıkça bu fiyat 30 bin liralara çıkıyor.

ÇEŞME’DE BEACLER CEP YAKIYOR

Günübirlikçi tatilciler ise girişlerin 500 TL’den başladığı beachlerde ailesiyle hoş bir gün geçirmek istese asgari ücrete yakın bir para harcamak zorunda. İzmir’in en çok tercih edilen tatil bölgesi Çeşme’de özel aracıyla beaclere gidenler 200 TL’den başlayan otopark ücretleri ile karşılaşırken, çıkışta valeye de bahşiş vermek zorunda kalıyor. Suyun fiyatının dahi yazılmadığı menülerde de en ucuz beach clubta çay 50, Türk kahvesi ise 100 liradan başlıyor. Bir hamburgerin 400 lirayı aştığı beaclerde rahat etmek için locaya geçmek isteyen yurttaş ise 5 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda.

ASGARİ ÜCRETLİ YİNE HALK PLAJINDA

Tatilini evde geçirmek istemeyen yurttaşlar günü birlik olarak Foça, Dikili, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Bodrum, Kuşadası gibi ilçelerde belediyelere ait halk plajlarını tercih edecek. Bu bölgelerdeki belediye ekipleri de sezon başlamadan tesislerdeki çalışmaları tamamladı. Tesislerdeki duş, tuvalet gibi kullanım alanları tamamen yenilenirken, şemsiyeler de plajlardaki yerini aldı. Belediye ekipleri engelli yurttaşlar için de özel parkurlar hazırladı. Yurttaşlar plajlarda belediyeye ait kafelerde de uygun fiyatlara ihtiyaçlarını giderebilecek.