Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:16

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:16

Kurban Bayramı tatili 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor. 'Kurban Bayramı'nda tatile gidecek olanlar Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğunu ve hangi tarihlere geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2023 günlerini duyurdu. 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Erdoğan "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

