Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?
Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğu ve hangi tarihlere geldiği yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?
Kurban Bayramı tatili 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor. 'Kurban Bayramı'nda tatile gidecek olanlar Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğunu ve hangi tarihlere geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı 2023 günlerini duyurdu. 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Erdoğan "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
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