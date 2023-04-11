İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:58

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:59

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2023 yılının 3 ayında iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 463 olduğu aktardı. İSİG Meclisi’nin bu verisine göre, günde ortalama 5 işçi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, “Bu yıl da her gün ‘en az’ 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. ‘En az’ diyoruz, çünkü tespit ettiklerimiz basına yansıyanlar ya da bize bildirilenler. Bir yandan, deprem bölgesinde kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızın bilgisine ulaşmak neredeyse imkânsız. Diğer yandan, deprem gündemi nedeniyle diğer şehirlerdeki iş cinayetlerinin de basına yansıması azaldı” denildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 3'Ü ÇOCUK İŞÇİ!

İSİG Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mart ayında 130 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtilerek, bu ayda hayatını kaybedenlerin 3’ünün çocuk, 8’inin mülteci ve 3’ünün kadın olduğu aktarıldı.

EN FAZLA İŞ KAZASI İNŞAAT İŞ KOLUNDA YAŞANDI

İSİG açıklamasına göre; Mart ayında en çok inşaat iş kolunda iş kazası yaşandı. İnşaat iş kolunu taşımacılık, tarım ve orman, konuklama ve ticaret/büro iş kolu izledi. En çok iş cinayeti, trafik kazası nedeniyle yaşandı.

İSİG Meclisi’nin açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlere de dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Depremde Hatay İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu yıkıldı. Enkaz altında, tespit edebildiğimiz kadarıyla 18 sağlık emekçisi ve 80 hasta hayatını kaybetti. Hastanenin internet adresinde halen ‘1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A bloğunda yapılan ‘deprem dayanıklılık testi’ raporu olumsuz gelmiştir. A blok, fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır’ ifadesi yer almaktadır. Mart ayında yapılan bilirkişi ve ön inceleme raporunda da ‘kolon, kirişlerde dere ve çay malzemesi kullanıldığı ve 2,5 cm ebatlarından büyük agregaların gözlendiği’ ve yine zeminde sorunlar olduğu tespit edildi. Yine depremde yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda da enkaz altında tespit edebildiğimiz kadarıyla 7 sağlık emekçisi hayatını kaybetti.

Depremde yıkılan Adıyaman Arsemas Hotel’de geçici görevlendirme ya da eğitim için bulunan 32 kimya işçisi, uygulama ve eğitim gezisi nedeniyle Adıyaman İsias Otel’de bulunan 32 rehber ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kulüp binasında kalan 8 güreşçi, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler.”