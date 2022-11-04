İSİG Meclisi, son 20 yılda yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı
İŞÇİ Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayımladığı raporda, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den günümüze kadar en az 30 bin 224 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde yaşanan iş cinayetlerine ilişkin hazırladığı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 yılından günümüze kadar en az 30 bin 224 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiği belirtildi.
Veriler çalışma saatleriyle birlikte ele alındığında ise ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Yasalara göre bir işçinin haftada çalışabileceği en yüksek süre 45 saat. Fazla mesai ile en fazla çalışılabilir süre ise 60 saat. Bir işçi haftanın altı günü 10 saat çalışabilir. Buna göre her 2.5 saat çalışma süresi içerisinde bir işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 2003 yılında 811 olan iş cinayeti sayısı 2021’de 2170’e yükseldi. Bu yılın ilk 10 ayında 1521 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
ÇOCUK İŞÇİLER
Raporda yılın ilk 10 ayındaki çocuk ölümleri de dikkat çekti. Buna göre 10 ayda 14 yaş altı 22 çocuk alınmayan önlemler nedeniyle çalışırken yaşamını yitirdi. 15-17 yaş arasında ise 32 çocuk iş cinayetlerinde öldü. Rapora göre geçen ekim ayında 158 iş cinayeti yaşandı. Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin ise raporda atamaların liyakate göre yapılmadığı vurgulanıp şu değerlendirmelere yer verildi: “İş cinayetleri ‘kader, fıtrat’ denilerek normalleştirilmektedir. Madenciliğin kaderinde ölüm yoktur.”
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