İskenderun Demir Çelik’te üretime ara verildi

İskenderun Demir Çelik deprem sonrası durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verdi.

Reuters
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:50
İskenderun Demir Çelik’te üretime ara verildi
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İskenderun Demir Çelik, 6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle devam edilen durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verildiğini duyurdu.

Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı. 


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