İskenderun Demir Çelik’te üretime ara verildi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:50

İskenderun Demir Çelik, 6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle devam edilen durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verildiğini duyurdu.

Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.