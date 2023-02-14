İskenderun Demir Çelik’te üretime ara verildi
İskenderun Demir Çelik deprem sonrası durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verdi.
İskenderun Demir Çelik, 6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle devam edilen durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verildiğini duyurdu.
Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.
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