İŞKUR yayımladı: 575 bin emekçi atıldı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

İşsizlik, uzun zamandır ekonomik krizde savrulan Türkiye’nin en önemli toplumsal ve kronik sorunu olmayı sürdürüyor. Açıklanan her yeni veri bunu bir kez daha teyit ediyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) dün yayımladığı Mayıs 2023 ile ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”ne göre bu kuruma işsizlik ödeneği almak için başvuran emekçi sayısı ilk dört ayda 574 bin 940 kişi oldu. Sadece nisan ayında başvuran işçi sayısı ise 112 bin 554. Bu kapsamda ödenek almayla ilgili ağır koşulları karşılayarak “işsizlik ödeneği hak eden” emekçi sayısı ise ilk dört ayda 243 bin 607, nisanda 44 bin 681 kişide kaldı. Ayrıca buna göre geçen yılın ilk dört ayına kıyasla ödenek alabilenlerin oranı yüzde 48.4’ten yüzde 42.4’e geriledi.

Öte yandan ödenek için başvuranların 93 bin 797’si ise depremden etkilenen 11 ildeki emekçilerden oluştu. Yine İŞKUR’un bültenine göre Mayıs 2023 sonu itibarıyla kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.9 azalışla 2 milyon 620 bin kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 307 bini kadın, 1 milyon 313 bini erkek. Ayrıca mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.2 artarak 253 bin 140 adet, “işe yerleştirme” sayısı ise yüzde 7.5 düşüşle 113 bin 122 kişi oldu. Bu kişilerin de 40 bin 914’ü kadın, 72 bin 208’i erkek.