İŞKUR yayımladı: Ne iş ne işe yerleştirme kaldı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 04:00

Bu rapora göre Türkiye genelinde işverenlerin eleman talebini ifade eden “açık işler”in sayısı Şubat 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.8 azalarak 142 bin 640 oldu. Emekçilerin iş bulma durumunu gösteren “işe yerleştirme” sayısı da yüzde 24.6 düşüşle 65 bin 313 kişiye indi. Depremin vurduğu ve 11 ili kapsayan bölgede ise açık işlerin sayısı Şubat 2023’te Şubat 2022’ye kıyasla yüzde 54.4 azalarak 7 bin 606’ya indi.

İŞKUR tarafından işe yerleştirilen emekçi sayısı ise yüzde 74.4 azalarak 3 bin 249 kişiye indi. Bu kapsamda açık işlerden en yüksek oransal düşüş yüzde 98.1 ile Adıyaman’da yaşandı. İşe yerleştirmelerdeki en yüksek oranlı düşüş ise yüzde 90.7 ile Osmaniye’de hesaplandı.

Ayrıca açık iş sayısında düşüş, Türkiye’nin üretim merkezlerinden Kahramanmaraş’ta yüzde 68.8, Adana’da yüzde 63, Gaziantep’te yüzde 56 oldu.



