İŞKUR yayımladı: Açık iş sayısı mayısta yüzde 82,1 arttı
İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artışla 229 bin 714 oldu.
İŞKUR'un aylık "İstatistik Bülteni"ne göre, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 57,5 artışla 935 bin 664 açık iş alındı.
Açık işlerin yüzde 98,0’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (397.339 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik elemanı ve garson (servis elemanı)” mesleklerinde belirlendi.
KAYITLI İŞSİZ SAYISI
Mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalış göstererek 3 milyon 537 bin 686 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,3 artış gösterdi.
Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,1’i erkek, yüzde 48,9’u kadın, yüzde 34,2’si 15-24 yaş grubunda yer aldı.
Aynı ayda İŞKUR aracılığıyla 78 bin 1’i (yüzde 63,8) erkek, 44 bin 265’i (yüzde 36,2) kadın olmak üzere 122 bin 266 işe yerleşme gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 586 bin 197 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
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