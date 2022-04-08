CHP'li Mahmut Tanal: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor!

08 Nisan 2022 Cuma, 12:21

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk iddialarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tanal, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü'ne müfettiş gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Tanal, yolsuzluk iddialarının aylardır gündemde olduğunu ve yetkililerce bilindiğini ancak harekete geçilmediğini söyledi.

CHP'li Tanal'ın Twitter paylaşımları şu şekilde;

1- Şanlıurfa #İŞKUR İl Müdürlüğü, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor! Biliyorsunuz Bakan Vedat Bilgin’in talimatıyla İŞKUR İl Müdürü ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı görevden alındı. Edindiğimiz bilgiler karşısında kahrolduk!

2- Hayali kurslarla devletin zarara uğratıldığı iddia ediliyor. SGK müfettişlerinin ‘sahte istihdamları’ tespit ettiği, İŞKUR yönetiminin gereğini yapmadığı, yanlışın devam ettirildiği öne sürülüyor.

3- İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde raporların bulunduğu, aylardır bu durumun (usulsüzlük) bilindiği,kimsenin harekete geçmediği ileri sürülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çağrıda bulunuyorum. Vakit kaybetmeksiniz Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü’ne müfettiş gönderin.

4- Müfettişler her şeyi didik didik incelesin. Ucu hangi bürokrata, hangi milletvekiline, hangi siyasetçiye, hangi şahsa, hangi firmaya dokunursa dokunsun, kararlılıkla sonuna kadar gidilmelidir. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendirin.

5- Hemen Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunun. Delillerin karartılmasına göz yummayın. Şüphelilerin mal varlıkları araştırılsın.

6- Açlığa mahkûm edilen, iş bulamayan vatandaşlarımız, Şanlıurfalı gençlerimiz için bu meselenin takipçisi olacağız. @vedatbilgn @csgbakanligi @TurkiyeIsKurumu @RTErdogan @tcbestepe @Abdullah_Erin47 @UrfaValiligi

1- #SONDAKİKA



Şanlıurfa #İŞKUR İl Müdürlüğü, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor!



Biliyorsunuz Bakan Vedat Bilgin’in talimatıyla İŞKUR İl Müdürü ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı görevden alındı.

Edindiğimiz bilgiler karşısında kahrolduk! — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 8, 2022



