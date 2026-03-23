İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'panik' uyarısı: Fiyatlar düşecek mi, artacak mı?

altın piyasasında görülen hareketlilik, yatırımcıları “altın yeniden yükselecek mi?” sorusuna yöneltti. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden gram altın ve ons altın tarafında dalgalı görünüm sürüyor.

MEMİŞ: DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Piyasadaki mevcut tabloyu yorumlayan İslam Memiş, yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ifade etti. Memiş, bu düşüşlerin piyasada uzun vadeli bir hasar oluşturmayacağını belirtti.

Kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine gireceğini öngördüğünü dile getirdi. Analist, bu hareketlerin teknik bir düzeltme niteliği taşıdığını ve genel yönün yukarı olduğunu vurguladı.

ALTIN YATIRIMCISINA 'PANİK' UYARISI

Fiyatlardaki geri çekilmenin yatırımcılar üzerinde psikolojik baskı oluşturabileceğini belirten Memiş, panik yapılmaması gerektiğini söyledi. Altın ve gümüş piyasasında hareketliliğin süreceğini ifade eden Memiş, kısa vadeli düşüşlere karşı temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle nakit pozisyonda olan yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, bu sürecin alım açısından önemli olabileceğini ifade etti.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİN HEDEF AÇIKLANDI

Gelecek beklentilerini paylaşan İslam Memiş, ons altın için uzun vadeli hedefini açıkladı. Analist, ons altının 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti.

Gram altın tarafında da yıl içerisinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğini ifade eden Memiş, belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için çıkış noktası olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

HAZİRAN AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, özellikle haziran ayından itibaren piyasalarda yeni bir sürecin başlayabileceğini ifade etti. Bu dönemde kritik seviyelerin görülmesi durumunda yatırımcıların mevcut pozisyonlarını gözden geçirmelerinin faydalı olacağını dile getirdi.

*Haberde sunulan bilgi ve analizler, uzman isimlerin değerlendirmeleri olup yatırım tavsiyesi değildir.