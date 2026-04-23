İslam Memiş'ten altında yeni rekor tahmini: Yıl sonunda fiyatlar 10 bin TL'yi görecek

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı yayında piyasalardaki güncel görünümü, altın ve gümüş fiyatlarındaki sert hareketleri ve küresel sistemin emtia üzerindeki etkilerini analiz etti. Memiş, teknik analizlerin etkisinin zayıfladığı ve manipülasyonun öne çıktığı bir döneme girildiğini ifade etti.

'2026 BİR MANİPÜLASYON YILIDIR'

Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde yatırım ortamının klasik dönemlerden farklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

2026 yılı para kazanma yılı değildir, manipülasyon yılıdır. Yıl sonuna kadar her ay piyasalardaki manipülasyonu bilerek sürdürecekler. Bu nedenle kısa vadeli işlemlerden uzak durulmalı ve eldeki varlıklara sahip çıkılmalı

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Savaş dönemlerinde yükselmesi beklenen altının neden değer kaybettiğine ilişkin soruya yanıt veren Memiş, sürecin “teminat tamamlama çağrıları” (margin call) ile bağlantılı olduğunu belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Sistemi yönetenler, savaşın maliyetini ETF'lerde işlem yapan yatırımcılardan ve Merkez Bankalarından çıkarıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla nakit ihtiyacı duyan Körfez ülkeleri varlıklarını satmak zorunda bırakıldı. Birileri satarken ABD dolarla bu varlıkları topluyor. Matematik çok basit, dolar endeksi yükselirken altın fiyatları geriletiliyor.

EMTİA PİYASASINDA SİSTEM TARTIŞMASI

Piyasalardaki sert fiyat hareketlerinin arkasında ABD merkezli bir strateji olduğunu savunan Memiş, bu yaklaşımın bir sistem politikası olarak uygulandığını ileri sürdü. Bu çerçevede Donald Trump dönemine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Altını takip etmek isteyen ABD’yi, gümüşü takip etmek isteyen Çin’i, bakırı takip etmek isteyen ise Elon Musk’ı izlemeli

TCMB VE İÇ PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını “bekle-gör” yaklaşımı olarak değerlendiren Memiş, bu kararın yerinde olduğunu ancak enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade etti.

İç piyasaya ilişkin değerlendirmesinde ise asgari ücret, emeklilik ve temel tüketim fiyatlarının toplum üzerinde baskı oluşturduğunu, bunun da siyasi tartışmaları artırdığını dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HEDEF SEVİYELER

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, gram altın için öngördüğü seviyeleri şu şekilde sıraladı:

Kısa vade: Mayıs ayında yükseliş trendinin başlaması bekleniyor

Mayıs ayında yükseliş trendinin başlaması bekleniyor Yaz dönemi: Temmuz ve ağustos aylarında 8.000 TL ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir

Temmuz ve ağustos aylarında 8.000 TL ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir Yıl sonu: Dolar desteğiyle 10.000 TL ve üzeri seviyeler öngörülüyor

Memiş, altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için 7.000 TL’nin altındaki seviyelerin fırsat oluşturduğunu belirterek, yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini vurguladı.