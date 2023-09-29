İşletmelerin yüzde 95’i aile şirketi
Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile işletmesi olduğu bilgisini aktardı.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen “Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması” seminerinde aile şirketlerinin başarı hikâyeleri ile kurumsallaşma süreçleri hakkında bilgilendirme ve deneyimler paylaşıldı.
EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, güncel veriler incelendiğinde aile işletmelerinin Türkiye'deki ve dünyadaki kayıtlı işletmelere oranla çokluğuna değinerek, bu durumun Türkiye’de aile işletmelerinin önemine vurgu yapar nitelikte olduğunu ifade etti.
Yelkenbiçer, “Türkiye’de önde gelen şirketlerin birçoğu aile şirketlerinden oluşuyor. Türkiye'deki ekonomik yapının içinde çok büyük bir paya sahip bu şirketlerin devamını sağlamak adına kurumsallaşma, şirket anayasası ve danışmanlık gibi birçok destek şirketlerin imdadına yetişiyor. Biz de bu kapsamda EGİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 60’nın aile işletmesi olmasından yola çıkarak, bu organizasyonlara start verdik. Aile işletmelerine yönelik başlattığımız bilgilendirme seminerlerini daha sonra TAİDER ile de birleştirme sürdürme niyetindeyiz” dedi.
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