İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi düştü

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:18

Türk imalat sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 7 pay alan ABD’de büyüme üst üste üçüncü ay yavaşlama gösterdi. Benzer şekilde Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’da da üretim artışı yavaşladı. Birleşik Krallık’ta ise ekonomik aktivite mayısa göre biraz daha hızlı arttı. Orta Doğu’da en güçlü büyüme Katar’da kaydedildi. Rusya’da ekonomik aktivite hafif bir artış gösterdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Haziran 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 51,8 olarak gerçekleşti ve mayıstaki 53,2’lik seviyesine göre düşüş kaydetti. Son veriler, ihracat talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etse de bu iyileşme Şubat 2021’den beri en düşük oranda kaydedildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BİRÇOĞU BÜYÜMEDE İVME KAYBETTİ

Birçok gelişmiş ülke yılın ilk yarısını ivme kaybeden bir büyüme ile tamamladı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ve Türk imalat sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 7 pay alan ABD’de büyüme üst üste üçüncü ay yavaşlama gösterdi. Benzer eğilimler birçok Avrupa ekonomisinde de gözlendi. Haziran ayında Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’da üretim artışı yavaşladı.

Birleşik Krallık bu eğilimin dışında kaldı ve ekonomik aktivite mayıs ayına göre biraz daha hızlı arttı. Öte yandan nisan ayı ile kıyaslandığında büyüme yine oldukça yavaş gerçekleşti.

ORTA DOĞU’DA EN GÜÇLÜ BÜYÜME KATAR’DA

Haziran ayında talep artışının önemli kaynaklarından biri Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkede petrol dışı üretim artışı önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen güçlü seyrini korudu. Anket kapsamında takip edilen diğer Orta Doğu ekonomileri içinde en güçlü büyüme Katar’da kaydedildi.

Buna karşılık, ekonomik aktivitedeki en belirgin daralma ise Polonya’da gerçekleşti. Bu ülkede imalat sanayi üretimi iki yılı aşkın bir dönemin en hızlı düşüşünü kaydetti. Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da da üretimin azaldığı görüldü.

Rusya’da ekonomik aktivite üst üste üç aylık daralmanın ardından ikinci çeyreğin sonunda hafif bir artış gösterdi. Covid-19 salgınına karşı uygulanan bazı kısıtlama önlemlerinin hafifletilmesine bağlı olarak yeniden büyümeye geçen Çin’de ekonomik aktivite şubat ayından beri ilk kez artış kaydetti. Çin’in Türk imalat sektörü ihracatı içindeki payı yüzde 1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:“İkinci çeyrek sonunda küresel ekonomideki yavaşlama belirtileri sürdü ve bu durum talebin genele yayılı fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiğini gösterdi. Buna bağlı olarak Türk ihracatçılarının, özellikle en belirgin ivme kayıplarının gözlendiği Avrupa ve ABD pazarlarında olmak üzere yurt dışına ürün satmakta giderek daha fazla zorlanması bekleniyor.”



