İSO’da seçim takvimi belli oldu
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2022-2025 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. 55 meslek komitesi için komite başkan ve başkan yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıklamasına göre, İstanbul Sanayi Odası’nın organ seçimlerine ilişkin seçim takvimi belli oldu. 2022-2025 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak seçim sonucunda belli olacak.
İSO’da binlerce seçmenin 55 meslek komitesi temsilcisi için sandık başına gideceği seçimlerde, yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri seçilecek.
55 MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI SEÇİLECEK
İSO seçim takvimine göre, İSO Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ve başkan yardımcıları ile katip üye, disiplin kurulu, TOBB delegeleri ve oda komisyonlarının seçimi 9 Kasım Çarşamba günü Odakule’de gerçekleştirilecek.
Aynı şekilde 55 meslek komitesi için komite başkan ve başkan yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- HDP'den PKK'ye çağrı