Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çinçin: 'Tarım ve emeğin yoğun olduğu sektörlerde Suriyeli işgücü olmasa ciddi açık olur'

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Hatay’daki Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hikmet Çinçin, mültecilere Türk vatandaşlığı verilmesine taraftar olmadığını ancak entegrasyonlarının mutlaka sağlanması gerektiğini söyledi.

Bu sorunun gelecekte Türkiye’nin önemli gündemi olacağına işaret eden Çinçin, acilen Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulmasının önemine vurgu yaptı. Çinçin, kayıt dışı istihdamın yaygın olduğunu da belirterek “Ancak şu an Suriyeli işgücü olmasa tarım ve emeğin yoğun olduğu sektörlerde ciddi açık oluşur” dedi. Çinçin, 17 Mart itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 751 bin 889 Suriyeli mülteci bulunduğunu, bu nüfusun yüzde 11’inin de Hatay’da yaşadığını söyledi. ILO raporuna göre Suriyelilerin yaklaşık yüzde 97’sinin kayıt dışı çalıştırıldıklarına işaret eden Çinçin, en çok tekstil, giyim, trikotaj, deri ve ayakkabı gibi üretici sektörlerde çalıştıklarını kaydederek Hatay’da, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı toplam 1559 Suriyeli firma yer aldığını belirtti.

Annesinin de bebekken Suriye’den göç ettiğini anımsatan Çinçin, 2011-2013 arasındaki açık sınır politikasına karşı olduğunu belirterek “Bu insanlar şu an Hatay’da. Niye geldi? Kim getirdi? Kim gönderecek? Bu benim değil, siyaset kurumunun işi. Hayatı paylaştığım insanlarla, kendi sosyal ölçülerimle yaşamak isterim. Bu insanlara dokunmak mecburiyetindeyim. Oda olarak mülteci konseyi ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla bu faliyetleri 10 yıldır yapıyoruz” dedi. Çinçin, şöyle devam etti:

“Türk vatandaşı olarak bu insanların vatandaş olmasını arzu etmem. Ancak imza attığımız uluslararası sözleşmeler var. Demokratik bir ülkeyiz. Bu insanların da insan haklarının savunulması, eğitim verilmesi lazım. Devletten gelen her yetkiliden şunu istiyorum: Göç ve Entegrasyon Bakanlığı acilen kurulmalı. Çünkü ülkede 4 milyon Suriyeli dahil toplam 6 milyon göçmen var. 80 milyonsak yüzde 8’i göçmen. Bir yol haritası yapmak zorundayız. ‘Göndereceğim’ deniliyor. Nasıl gönderebilirsin? Daha gerçekçi çözümler üretmemiz, Avrupa Birliği’ni de işin içine sokmamız lazım. Bu insanlar teşvik edilerek, can güvenlikleri garanti altına alınarak dünyanın da desteğiyle geri dönmeye ikna edilebilir”.

‘KAYIT DIŞI İNSANİ DEĞİL’

Çinçin, 10 yaşında göç etmiş bir Suriyelinin bugün 21 yaşında olduğunu, ne kendi dilini ne de Türkçeyi öğrenebildiğini, eğitimden yararlanamadığını söyledi.

Çinçin, şu an Suriyeli işgücü olmasa tarım ve emeğin yoğun olduğu sektörlerde ciddi açık oluşacağına dikkat çekti. Suriyelilerin kayıt dışı çalıştırıldıklarını dile getiren Çinçin, “Bu da sürdürülebilir, insani bir durum değil” dedi. Çinçin, esnafın “Suriyelilere ait işyerleri vergi ödemiyor” iddialarına ise “‘Devlet bu konuda Suriyelilere pozitif ayrımcılık yapıyor’ diyemem. Ancak daha fazla çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Maliyetleri bu şekilde düşürüyor olabilirler. Yoksa Vergi Dairesi bunları görmezden geliyor, diye birşey olmaz” değerlendirmesini yaptı.