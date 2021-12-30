İspanya Merkezli Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
İspanyol Santander Bankası, İngiltere'de müşterilerinin hesaplarına “yanlışlıkla” 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı.
İspanya merkezli Santander Bankası, faaliyet gösterdiği ülkelerden İngiltere'de, yanlışlıkla 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı. Bankadan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle kurumsal müşterilerimizden gelen bazı ödemelerin alıcıların hesaplarına yanlışlıkla kopyalanmasından dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hiçbir müşterinin mağdur edilmediği ve ilerleyen günlerde hatayı gidermek için İngiltere'deki birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışmalar yapılacağı kaydedildi.
75 BİN KİŞİYE 130 MİLYON STERLİN
Hatanın, 75 bin kişiye ve firmaya 25 Aralık'ta yanlışlıkla ikinci kez yapılan ödemelerden kaynaklandığı, Santander personelinin yanlışlıkla yatırılan parayı geri almak için acele ettiği fakat tutarın çoğunun rakip bankalardaki hesaplara yatırılmasının işlerini güçleştirdiği belirtildi.
Bir bordro yöneticisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bu hatanın Noel'e ve ertesi güne gölge düşürdüğünü ifade ederek "Tatil dönemimi mahvetti çünkü yanlışlıkla yüz binlerce ödeme yaptığımı, yanlış bir şey yaptığımı düşündüm. Bunu yapanın sadece ben olduğunu ve işte başımın belaya gireceğini düşündüm." dedi.
Santander'in, geri ödemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermediğini aktaran bordro yöneticisi, olayı bir kargaşa olarak nitelendirdi.
DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİLEBİLİR
Banka, hatanın düzeltilmesine dönük aralarında Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank ve Virgin Money'nin de bulunduğu rakip bankalarla görüşmeye başladığını, bu bankaların "parayı müşterilerinin hesaplarından kurtarmaya çalışacaklarını" duyurdu.
Santander, parayı geri almak için insanlarla doğrudan iletişime geçebileceğini de bildirdi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı