İspanya Merkezli Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı

30 Aralık 2021 Perşembe, 17:57

İspanya merkezli Santander Bankası, faaliyet gösterdiği ülkelerden İngiltere'de, yanlışlıkla 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı. Bankadan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle kurumsal müşterilerimizden gelen bazı ödemelerin alıcıların hesaplarına yanlışlıkla kopyalanmasından dolayı üzgünüz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hiçbir müşterinin mağdur edilmediği ve ilerleyen günlerde hatayı gidermek için İngiltere'deki birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

75 BİN KİŞİYE 130 MİLYON STERLİN

Hatanın, 75 bin kişiye ve firmaya 25 Aralık'ta yanlışlıkla ikinci kez yapılan ödemelerden kaynaklandığı, Santander personelinin yanlışlıkla yatırılan parayı geri almak için acele ettiği fakat tutarın çoğunun rakip bankalardaki hesaplara yatırılmasının işlerini güçleştirdiği belirtildi.

Bir bordro yöneticisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bu hatanın Noel'e ve ertesi güne gölge düşürdüğünü ifade ederek "Tatil dönemimi mahvetti çünkü yanlışlıkla yüz binlerce ödeme yaptığımı, yanlış bir şey yaptığımı düşündüm. Bunu yapanın sadece ben olduğunu ve işte başımın belaya gireceğini düşündüm." dedi.

Santander'in, geri ödemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermediğini aktaran bordro yöneticisi, olayı bir kargaşa olarak nitelendirdi.

DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİLEBİLİR

Banka, hatanın düzeltilmesine dönük aralarında Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank ve Virgin Money'nin de bulunduğu rakip bankalarla görüşmeye başladığını, bu bankaların "parayı müşterilerinin hesaplarından kurtarmaya çalışacaklarını" duyurdu.

Santander, parayı geri almak için insanlarla doğrudan iletişime geçebileceğini de bildirdi.